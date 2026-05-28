AMP. Las defensas Ona Batlle y Mapi León también ponen fin a su etapa en el Barça Femení

Ona Batlle and Mapi Leon say goodbye to the fans in her final match as an FC Barcelona player after the Spanish Women league, Liga F, football match played between FC Barcelona and Real Sociedad at Johan Cruyff Stadium on May 27, 2026 in Sant Joan Despi, - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La defensas españolas Ona Batlle y Mapi León dejarán el FC Barcelona al término de la presente temporada, poniendo así fin a su etapa en el conjunto blaugrana después de tres y nueve campañas respectivamente en el primer equipo, dos despedidas que se unen a la de la centrocampista Alexia Putellas.

"Era un secreto a voces, pero Ona Batlle dejará el FC Barcelona al final de la temporada", anunció este jueves el club catalán en un comunicado, después de que la lateral derecha se despidiera este miércoles de la afición en el Estadi Johan Cruyff, en el partido de Liga F ante la Real Sociedad.

La futbolista catalana, formada en La Masia, cierra así su segunda etapa como blaugrana --la primera en dinámica del primer equipo-- tras regresar en el verano de 2023 procedente del Manchester United Women inglés. Desde entonces, Batlle se convirtió en una fija primero para Jonatan Giráldez y posteriormente para Pere Romeu, destacando por su regularidad, intensidad y capacidad ofensiva desde el lateral derecho.

Durante estas tres temporadas, la defensa maresmense levantó dos Ligas de Campeones, tres Ligas F, tres Copas de la Reina y tres Supercopas de España y una Copa Catalunya, formando parte de un ciclo histórico del Barça Femení. A falta de un último encuentro para cerrar oficialmente el curso, Ona Batlle abandona el club con 114 partidos disputados y 14 goles marcados con la camiseta blaugrana.

Horas después, el Barça Femení confirmó una nueva salida, la de la defensa Mapi León, que pone fin a una larga etapa de nueve temporadas con el actual campeón de Europa, al que llegó procedente del Atlético de Madrid en el verano de 2017.

"La defensa pondrá fin a una trayectoria marcada por los títulos, el liderazgo y una personalidad que ha dejado huella en el vestuario y en la afición azulgrana. Desde su llegada, Mapi se ha convertido en una de las futbolistas más determinantes del fútbol europeo. Su capacidad para iniciar el juego, su contundencia defensiva y su carisma la han hecho imprescindible en la evolución del Barça Femenino hacia la élite mundial", señaló el conjunto blaugrana.

La internacional ha sido una pieza clave en los éxitos del equipo catalán, donde casi siempre fue indiscutible, salvo por la lesión de rodilla que sufrió a finales de 2023 y que le tuvo varios meses de baja, perdiendo su sitio de titular junto a Irene Paredes.

León se marcha del Barça Femení tras sumar un total de 27 títulos, siendo una de las nueve jugadoras de la actual plantilla que ha ganado las cuatro Liga de Campeones, además de sumar siete Ligas, siete Copas de la Reina, seis Supercopas y tres Copas Catalunya. En estas nueve temporadas, ha marcado 22 goles, lo que la convierten en la tercera defensa más anotadora de la historia de la sección, sólo por detrás de Marta Torrejón y Melanie Serrano.

"Implicada, generosa y entregada en cuerpo y alma, Mapi León se despide con honores como una de las jugadoras que ha cambiado, para siempre, la historia del FC Barcelona", apuntó el conjunto 'culer', que en apenas dos días ha visto como se despedían del club tres jugadores pivotales en sus últimos éxitos tras el anuncio el martes del adiós de Alexia Putellas.