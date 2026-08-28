AMP.- El delantero español Álvaro Morata, fichaje bomba del CD Leganés

El delantero español Álvaro Morata, nuevo jugador de CD Leganés - CD LEGANÉS

"Sueño con estar en Primera el año que viene"

"Necesito reencontrarme como jugador"

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El CD Leganés anunció este viernes el fichaje del delantero internacional español Álvaro Morata, por una temporada en calidad de cedido por el Como 1907 italiano, un sorprendente movimiento para el conjunto de LaLiga Hypermotion.

"El C.D. Leganés ha llegado a un acuerdo con el Como 1907 para la cesión por una temporada del delantero Álvaro Borja Morata Martín, de 33 años. El internacional español, capitán de nuestra selección en la Eurocopa 2024 ganada por España, jugará a préstamo esta campaña en el club pepinero, con una opción de compra al término de la misma", informó el equipo del sur de Madrid.

Los rumores de los últimos días sobre la posibilidad del fichaje bomba de este verano en Butarque se confirmaron con la contratación de Morata, jugador que ha ganado más de 20 títulos y que vuelve a la liga española, después de jugar en el Real Madrid y el Atlético, para ayudar al 'Lega' a optar al ascenso a Primera División.

El madrileño debutó como futbolista profesional en el conjunto blanco, después de formarse en la cantera, hasta hacerse con ficha del primer equipo en la temporada 2013/14, en la que conseguiría la Copa del Rey y la Liga de Campeones como sus primeros trofeos. Al término de esa campaña, Morata firmó por la Juventus de Turín.

Tras regresar al conjunto blanco en 2016 y lograr su segunda Champions, al año siguiente inició una nueva etapa en el Chelsea. En enero de 2019, el internacional español regresó a la Liga con el Atlético de Madrid, aunque estuvo cedido en la Juventus. De vuelta al equipo rojiblanco, jugó dos temporadas más hasta irse al Milan.

El madrileño desveló la depresión y los problemas que tuvo durante esa etapa, que estuvieron cerca de hacerle renunciar a la Eurocopa de 2024, donde España se proclamó campeona. Con el conjunto rossonero disputó la primera vuelta de aquella temporada, pasando posteriormente al Galatasaray turco. Su última experiencia, el pasado curso, fue en el Como 1907, conjunto al que ayudó a clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones.

Morata es el cuarto máximo goleador de la historia del combinado nacional (37 goles), campeón también de la Liga de Naciones 2023 y, en categorías inferiores, campeón de Europa Sub-19 y Sub-21. "El atacante madrileño se incorporará de inmediato a los entrenamientos a las órdenes de Rubén Albés", añade el conjunto 'pepinero'.

El madrileño fue presentado por la noche en el Estadio Ontime Butarque y, antes, ofreció una rueda de prensa. "Estoy muy contento. Gracias por el cariño. Soy muy sentimental, aunque haya bromas sobre mi carrera, aunque los que lo dicen seguramente les hubiera gustado tener mi carrera, siempre intento ir a los sitios donde más me quieren", dijo ante los medios.

"Me han dicho que creían en mí, yo creo en el proyecto. Ha sido una decisión fácil. En la vida no es todo jugar la Champions, es un momento en el que necesito. Vengo de años complicados, he tenido que pelear contra mí mismo muchas veces, muchas opiniones, para mí es como si hoy mi fichaje por el Leganés, como si no hubiese jugado en todos esos clubes, como el primer día", explicó.

Por otro lado, Morata insistió en la buena conexión con el club 'pepinero'. "No me mirado ni la categoría, tampoco que soy de Madrid, estar en casa. Era la situación más complicado, podría haber ido a otro sitio con menos exigencia. Estoy aquí para ayudar a los objetivos del club, para ayudar en todo y sobre todo porque creo que los años que vienen para el Leganés van a ser fantásticos", dijo.

El internacional español apuntó además que confía en esa opción de compra, aunque negó que haya venido al sur de la capital a retirarse. "Me gustaría mucho seguir aquí. Tengo muchas ganas de venir mañana y volver a ver a todos. Puedo prometer que voy a dejarme la vida. Pelear por el objetivo de subir a Primera. Sueño con poder estar en Primera el año que viene, que sea un año grande y que el club siga con el proyecto", afirmó.

"Tuve una conversación con mi entrenador y no iba a ser importante para el proyecto y hable con mi representante y estudiamos opciones, algunos clubes europeos que compiten en Champions, pero necesito reencontrarme como jugador. La oportunidad de Leganés de poder disfrutar de nuevo es fantástica. También me alegro de estar en casa", añadió.

Morata contó una "anécdota bonita" sobre su primera vez en el feudo 'pepinero'. "Uno de los primeros partidos que vine con mi padre fue aquí en Butarque, Leganés-Atlético, me metieron al campo de recogepelotas. No lo había pensado nunca jugar en el Leganés, pero es una historia bonita que recordar", contó.

"No es que esté mal a nivel mental, que no esté preparado. Me va a tocar alguna situación desagradable, eso es parte del fútbol. La diferencia es cuando te pasan cosas en el campo o fuera. Estoy muy preparado y quiero que mis hijos y mujer me vean disfrutar y meter goles", confesó, admitiendo su cariño al Getafe, pero su felicidad de estar donde quiere estar y donde le han querido.