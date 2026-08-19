El Deportivo Alavés considera "inaceptable" que el Rayo Vallecano no habilite entradas

Foto del comunicado publicado por el Deportivo Alavés mostrando su rechazo a la decidión del Rayo Vallecano en no habilitar entradas para la afición visitante. - DEPORTIVO ALAVÉS

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo Alavés considera "inaceptable" que el Rayo Vallecano no habilite un cupo de entradas a la venta para la afición 'babazorra' en el encuentro de la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2026-27, que se disputará en el Estadio Ontime Butarque de Leganés, mientras que el equipo madrileño apuntó que los plazos disponibles y las exigencias de seguridad "hicieron imposible habilitar dichas entradas".

"El club considera inaceptable que su afición se vea privada de la posibilidad de acompañar y apoyar al equipo. Los aficionados constituyen uno de los pilares fundamentales del fútbol y forman parte indispensable de la identidad y la esencia de este deporte", expresó el comunicado del equipo vasco.

Como respuesta a esta decisión tomada por el Rayo, el Alavés confirmó que, "como muestra de rechazo", su directiva no asistirá al palco presidencial durante el encuentro que se disputará este 20 de agosto en Butarque, por la inhabilitación del Estadio de Vallecas. Y es que este enfrentamiento se disputará en la localidad de Leganés debido al estado del Estadio de Vallecas, ya que la Comunidad de Madrid retiró la concesión al club por falta de seguridad en el feudo rayista.

"El Alavés defenderá con firmeza los intereses de sus seguidores y reclama que se garantice que situaciones como esta no se normalicen ni vuelvan a repetirse", zanjó la entidad en su comunicado.

Por su parte, el Rayo quiso "aclarar las circunstancias excepcionales", al tiempo que recordó que su solicitud de aplazamiento incluía también este motivo de no poder emitir entradas para el equipo visitante, ya que "los plazos disponibles y las exigencias de seguridad y comunicación a las autoridades hicieron imposible habilitar dichas entradas".

"El pasado 13 de agosto de 2026, el Rayo Vallecano solicitó el levantamiento de la medida cautelar de suspensión del Estadio de Vallecas, medida que el Club nunca ha compartido, confiando en que dicha petición fuera atendida. Sin embargo, la respuesta no fue recibida hasta la tarde-noche del 17 de agosto", dice el Rayo.

"A primera hora de la mañana siguiente, el Rayo Vallecano movilizó a su personal de taquillas hasta el Estadio Municipal de Butarque para gestionar la totalidad de las entradas necesarias: las correspondientes a sus abonados, las destinadas a la venta al público y las reservadas a la afición visitante. El proceso de generación de las entradas no concluyó hasta las 19.00", añade.

Por ello, el Rayo explica que fue "materialmente inviable la emisión y distribución de las entradas visitantes", lamentando que el Alavés sea vea perjudicado, pero recordando que el equipo madrileño es el peor parado. "Los principales afectados por esta situación excepcional son, en primer lugar, los propios aficionados del Rayo Vallecano, que, pese a ejercer su equipo como local, deben desplazarse a otro estadio; y, en segundo lugar, la plantilla y el propio club", termina el conjunto rayista.