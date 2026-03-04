AMP. Disciplina seguirá investigando el incidente entre Rafa Mir y El Hilali "a fin de esclarecer lo sucedido"

Rafa Mir of Elche CF celebrates after scoring his team's second goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and RCD Espanyol at Estadio Manuel Martinez Valero on March 1, 2026 in Elche, Alicante, Spain. - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió no sancionar al delantero del Elche CF Rafa Mir por el momento y seguir investigando "a fin de esclarecer lo sucedido" su incidente con el lateral del RCD Espanyol Omar El Hilali, quien denunció que el cartagenero le dijo "viniste en patera" en el duelo de LaLiga EA Sports de este fin de semana.

"Este Comité de Disciplina acuerda la instrucción de una información reservada a fin de esclarecer lo sucedido y determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse", reza la resolución de Disciplina.

En el encuentro del pasado domingo 1 de marzo entre Elche y Espanyol, que terminó con 2-2 en el marcador, atendiendo al acta del colegiado Galech Apezteguía, El Hilali le comunicó al árbitro que Rafa Mir se dirigió a él en los términos "viniste en patera", aunque no fue escuchado por ningún miembro del equipo arbitral, ya que ambos jugadores se taparon la boca. Entonces, activó el protocolo contra el racismo, motivo por el cual el partido estuvo detenido durante tres minutos.

Por el momento, Disciplina continúa con la investigación de este caso para intentar determinar qué sucedió sobre el terreno de juego y, entonces, establecer las sanciones correspondientes, que podrían ser de carácter temporal, por varios meses, o en número de partidos, pudiendo llegar hasta los 12.

Por otro lado, Disciplina castigó al jugador del Real Madrid Franco Mastantuono con dos encuentros de suspensión, por "actitud de menosprecio o desconsideración hacia el árbitro, ya que fue expulsado este lunes frente al Getafe CF por dirigirse al colegiado Muñiz Ruiz "a voz en grito" en dos ocasiones diciendo "Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza", según recogió el acta del partido.

El Real Madrid alegó que "en el instante previo y simultáneo a la expulsión, el árbitro no mantiene interacción frontal con el jugador" y que por lo tanto no hubo "interlocución directa entre ambos" ni "encaramiento frontal ni aproximación", pero el Comité confirma que el jugador se perderá los partidos ante RC Celta y Elche CF.

Además, el Real Betis deberá pagar una multa de 300 euros por el lanzamiento de objetos al césped de La Cartuja en el derbi ante el Sevilla FC del pasado domingo. "En el minuto 85, tras la celebración del gol por parte de Romero se lanzaron dos botellas de plástico cayendo dentro del terreno de juego estando ambas medio llenas, sin llegar a impactar a nadie. Se activó el protocolo por lanzamiento de objetos, y no se volvió a repetir este incidente, por este motivo el juego estuvo detenido durante un minuto", rezó el acta arbitral.

El conjunto verdiblanco presentó alegaciones, defendiendo que "tras la activación del protocolo por lanzamiento de objetos el comportamiento de la afición fue ejemplar, que no se produjo daño físico ni material alguno y que la acción no alteró el desarrollo normal del partido".