Fútbol.- AMP.- Eriksen se encuentra "bien" y a la espera de recibir "pronto" el alta tras desplomarse en un amistoso

Archivo - Christian Eriksen - Tom Weller/dpa - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delantero danés Christian Eriksen se encuentra "bien" y a la espera de recibir el alto después de volverse a desplomar este domingo durante el encuentro amistoso contra Ucrania, que quedó suspendido en ese minuto 65, en Odense (Dinamarca).

El jugador cayó en el terreno de juego y levantó todas las alarmas, en un episodio que recordó al que sufrió durante la Eurocopa de 2021 por un paro cardiaco que provocó que posteriormente fuese sometido a la implantación de un desfibrilador automático.

El médico de la Federación Danesa, Morten Boesen, confirmó que el jugador se encontraba "bien" y que pudo abandonar el campo "por su propio pie". "En mi opinión, el marcapasos funcionó correctamente. Perdió el conocimiento brevemente, pero lo recuperó muy rápidamente y enseguida nos pusimos en contacto con él", añadió.

El centrocampista debe someterse "a exámenes adicionales en el hospital para determinar qué causó el incidente", aunque este lunes las noticias seguían siendo buenas sobre su estado de salud. "Hablé con Christian esta mañana y se encuentra bien. Está con su familia y de buen ánimo. Se espera que pronto reciba el alta y pueda irse a casa. Cuidamos mucho a los jugadores y al personal, y mantenemos un contacto constante con ellos", apuntó Boesen en un comunicado.

"ME SIENTO BIEN Y MI RECUPERACIÓN YA HA COMENZADO"

Horas después, el propio Eriksen tranquilizaba a los aficionados. "Quiero que todos sepáis que estoy bien y que estoy en casa con mi familia. Como probablemente imaginaréis, la descarga de mi desfibrilador implantable tuvo un gran impacto tanto en mí como en mi familia, pero quiero aseguraros que esta situación fue diferente a la de 2021. Me siento bien y mi recuperación ya ha comenzado", explicó en la red social Instagram.

Además, agradeció "el apoyo y la asistencia" de todos los jugadores y del equipo médico en el campo. "También estoy increíblemente agradecido a los médicos que me han cuidado a mí y a mi corazón a lo largo de los años. Gracias a su experiencia, mi desfibrilador implantable cumplió su función a la perfección: protegerme cuando más lo necesitaba", manifestó.

Por último, desveló que tratará de pasar página de este incidente con sus seres queridos. "Por ahora, mi prioridad es recuperarme, pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones y jugar al fútbol con mis hijos", concluyó.