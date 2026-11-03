AMP. El FC Andorra, "con el corazón roto y devastado" por la muerte de Jesús de Miguel

Escudo del FC Andorra en un comunicado oficial del club. - FC ANDORRA

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Andorra trasladó este martes su "más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife" tras la muerte del futbolista madrileño, de 30 años, tras una dura acción en la que fue impactado con la rodilla por el portero Jesús Owono.

"Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife. Descanse en paz", expresó el comunicado del club del Principado en la red social 'X'. Desde ahí también se pronunció el presidente de la entidad, Gerard Piqué: "Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús".

El grave incidente ocurrió en los minutos finales de la prolongación del Tenerife-Andorra de este lunes, cuando el delantero recibió un impacto por un rodillazo del guardameta visitante Jesús Owono --expulsado con roja directa-- que le provocó la pérdida de conocimiento y convulsiones sobre el terreno de juego, requiriendo la práctica inmediata de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de las asistencias sanitarias presentes en el estadio.

El deportista logró recuperar el pulso y la respiración autónoma antes de ser introducido en la ambulancia con soporte vital para su traslado al centro hospitalario. Después, el club insular informó del ingreso de urgencia de De Miguel en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras sufrir una parada cardiorrespiratoria provocada por el fuerte golpe. Y, de madrugada, el Tenerife avanzó que su estado de salud empeoró neurológicamente.

A consecuencia de la emergencia médica, el partido fue suspendido cuando restaban algo más de dos minutos de tiempo añadido y con el resultado en tablas (2-2), de modo que el Comité de Competición será el encargado de determinar si el duelo se reanuda o se da por concluido.

Horas más tarde, el Andorra publicó un comunicado en el que reconocieron sentirse "profundamente conmocionados" por el fallecimiento del jugador madrileño. "Sabemos que ninguna palabra puede aliviar un dolor así, pero queremos que sepan que estamos con ellos y que compartimos profundamente su tristeza", rezó el texto.

"Queremos trasladar también todo nuestro apoyo al CD Tenerife, a sus jugadores, a su cuerpo técnico, a sus trabajadores y a su afición. Estamos profundamente afectados por lo sucedido y compartimos el dolor que está viviendo el club. Desde el primer momento hemos mantenido el contacto con ellos y estamos a su disposición para todo lo que puedan necesitar", avanzaron desde la entidad.

Además, el Andorra está en contacto con LaLiga, el Gobierno de Andorra y los organismos correspondientes para ofrecer toda su colaboración y el "apoyo necesario en estos momentos tan difíciles". Y han solicitado la suspensión del próximo encuentro frente al RCD Mallorca, al considerar que "son momentos de profundo dolor en los que debe primar el respeto y el acompañamiento a todas las personas afectadas".

"Lo sucedido ha tenido un gran impacto emocional en nuestros jugadores, cuerpo técnico y en todas las personas que forman parte del FC Andorra. Son momentos especialmente duros para todos y queremos asegurarnos de que nadie tenga que afrontarlos solo. Por ello, el club está facilitando apoyo psicológico a todas las personas que lo necesiten", reveló.

El equipo andorrano pidió "estar juntos, ahora más que nunca". "Hoy todo el fútbol y todo el deporte están de luto. Son momentos de enorme tristeza en los que debemos permanecer unidos, acompañar a quienes más lo necesitan y mostrar el máximo respeto. Nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús y a todo el CD Tenerife", zanjó el comunicado.