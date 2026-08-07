Fútbol.- AMP. Las Federaciones Argentina y Mexicana apoyan a Infantino y su "solidez institucional"

Archivo - Antonio Augusto Sequeira Duarte, Cape Verde's Minister of Culture, Creative Industries, Youth and Sport, Gianni Infantino, FIFA President and Claudio Tapia, President of the Argentine Football Association are seen during the FIFA World Cup 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) mostró su respaldo a la gestión realizada en la última década del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacando su "solidez institucional basada en un modelo de gobernanza claro, estable y transparente", al igual que la Federación Mexicana (FMF), que también apoyó "el liderazgo" del suizo para "seguir impulsando el desarrollo del fútbol a través del fortalecimiento institucional".

"Nos dirigimos a usted querido Presidente, y por su digno intermedio a la directiva de la FIFA, a manifestar nuestro respaldo con la gestión realizada durante los últimos 10 años, que tuvo como grandes ejes el desarrollo del fútbol en todo el mundo y la solidez institucional basada en un modelo de gobernanza claro, estable y transparente", expresó la federación en un comunicado.

Además, desde la AFA reconocieron la decisión de la FIFA de dar marcha atrás en la propuesta de vender participaciones de las competiciones internacionales a inversores privados a través de la creación de FIFA Forward Enterprise, "un proyecto que generó, dentro de la familia del fútbol y desde su inicio, muchas más incertidumbres que certezas".

"Es por ello que es dable destacar la asunción de los errores cometidos en dicho proceso y el pedido de disculpas expresado en el sentido mensaje desplegado a las 211 federaciones miembro de FIFA. Priorizar las normas de gobernanza es un pilar fundamental para el fortalecimiento de las buenas relaciones entre la FIFA, sus asociaciones miembro y las confederaciones", apuntaron.

Aunque la AFA destacó que Infantino se encuentra liderando una gestión que "propició una transformación profunda de la FIFA" y "abrió las puertas de la organización a todas las asociaciones miembros y las confederaciones, para que con un diálogo franco y directo" puedan "seguir impulsando el fútbol en todos sus niveles y disciplinas".

"Desde nuestra visión, esa transformación se cimentó en un modelo de gobernanza transparente, el respeto a las estructuras estatutarias y el seguimiento de los procedimientos democráticos, principios esenciales para que la familia del fútbol se encuentre unida, firme y trabajando para seguir generando mejoras en lo deportivo y en lo institucional, que repercuten en una mejor calidad de vida para millones de seres humanos que practican nuestro querido deporte", defendieron.

Finalmente, la AFA concluyó que "cree firmemente y reafirma que el camino es seguir trabajando" bajo el "liderazgo" de Infantino, "a fin de poder continuar desarrollando un fútbol mejor y, aun, más inclusivo".

Mientras que en otro comunicado emitido por la FMF, la entidad se mostró "convencida de que el fútbol es el valor fundamental y que su mejor defensa descansa en la institucionalidad y el respeto a la gobernanza y los procesos que la resguardan".

"Por ello, la FMF no reconocerá ni aprobará ningún proceso que se convoque al margen de dicha institucionalidad, y se acoge al llamado del día 5 de agosto de 2026 -la reunión de urgencia en Rabat (Marruecos)-, que emitió Infantino para colectivamente continuar desarrollando al fútbol en beneficio de las 211 asociaciones miembro", aseguraron.

Así, la institución mexicana mostró su respaldó al "liderazgo" del presidente Infantino para "seguir impulsando el desarrollo del fútbol a través del fortalecimiento institucional".