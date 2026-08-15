Ferran Torres abandona el Barça y ficha por el PSG - PSG

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero español Ferran Torres abandona el FC Barcelona tras cuatro temporadas y media y jugará hasta 2031 en el Paris Saint-Germain, donde se reencontrará con Luis Enrique, después de que ambas entidades hayan llegado a un acuerdo para su traspaso.

"El FC Barcelona y el Paris Saint-Germain han llegado a un acuerdo para el traspaso de Ferran Torres al club francés. El FC Barcelona quiere expresar su agradecimiento a Ferran Torres por su dedicación a lo largo de las cuatro temporadas y media en las que ha defendido la camiseta azulgrana y le desea mucha suerte en esta nueva etapa de su carrera profesional", señaló este sábado el club azulgrana.

Tras días de especulaciones, uno de los culebrones del verano llega a su fin: el 'Tiburón' de Foios deja el Mediterráneo para irse a surcar las aguas del Sena. A las órdenes de Luis Enrique Martínez, al que conoce muy bien de la selección española y a nivel personal-familiar, y en un PSG en el que también se reencontrará con Fabián Ruiz y un Ousmane Dembélé con quien coincidió brevemente en el Barça.

Ferran Torres ha jugado 207 partidos oficiales con la camiseta blaugrana. En esas cuatro campañas enteras y la mitad de la temporada 2021-22, cuando llegó en enero procedente del Manchester City de Pep Guardiola de la Premier League inglesa, logró marcar 65 goles -situándose entre los 50 máximos goleadores de la historia del club y compartiendo con su compañero Lamine Yamal el Trofeo Zarra del curso 2025-26 gracias a sus 16 tantos anotados en LaLiga- y dar 22 asistencias, sumando 10.552 minutos de juego, una media de apenas 51 minutos por encuentro.

Y ahí radica parte de la razón de irse del Spotify Camp Nou. Nunca ha llegado a ser el delantero centro titular, a la sombra primero de Luuk de Jong o Pierre-Emerick Aubameyang con Xavi Hernández en el banquillo y, ya con la llegada en verano de 2022, estuvo sobre todo a la sombra del gran ariete polaco Robert Lewandowski, el '9' titular para el de Terrassa y también para el alemán Hansi Flick en las dos campañas en las que ha dirigido al equipo y a Ferran.

Eso sí, Flick confió mucho en el de Foios, como revulsivo y también en ciertos partidos como titular. Pero, ante la ausencia por lesión o por descanso de Robert Lewandowski, hubo un tramo de algo más dos meses en los que, jugando con bastante asiduidad y con titularidades, no marcó. Un tramo en el que parte de la afición blaugrana le perdió la confianza, porque le pedían más gol sobre todo en partidos clave. No en partidos ya resueltos o sin peso.

Pese a ello, Ferran Torres no se marcha mal del FC Barcelona. Ha tenido su importancia en el renacer del equipo con Flick, ha tenido buenos momentos pero, con el adiós de 'Lewangol', no se quedará para intentar demostrar que podía ser el '9' titular. Ahora, dice adiós tras ganar siete títulos de azulgrana: tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

"Estoy muy feliz de comenzar una nueva aventura en un club tan ambicioso como el Paris Saint-Germain. Quiero agradecer al presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos y al entrenador Luis Enrique por darme la oportunidad de unirme a este equipo, al que espero ayudar a conquistar el mayor número de trofeos posible", apuntó Ferran en declaraciones a los medios oficiales del club francés, con el que firma por cinco temporadas, hasta 2031.

Ahora, Ferran se reencontrará con Luis Enrique, el técnico que le dio la oportunidad de debutar con la selección española absoluta en un partido de la Liga de Naciones ante Alemania en 2020. El preparador asturiano también apostó por él llevándolo a la Eurocopa 2020, celebrada en 2021, y en el Mundial de Catar 2022.

Ya con Luis de la Fuente en el cargo, el valenciano conquistó la Liga de Naciones de 2023, y en 2024 logró su primer gran título con España al alzar la Eurocopa en Alemania. Pero sin duda su gran éxito con 'La Roja' llegó este mismo verano, en el que anotó el gol de la victoria de España en la final del Mundial ante Argentina (1-0), contribuyendo a que el país se bordase la segunda estrella en su camiseta; además, fue elegido mejor jugador del partido.

"LUIS ENRIQUE HA SIDO UN PADRE FUTBOLÍSTICO PARA MÍ"

Posteriormente, concedió su primera entrevista al club parisino. "Estoy muy contento y muy ilusionado por poder unirme a este proyecto que viene siendo ganador, a aportar mi granito de arena con humildad. Le doy las gracias al presidente, a Luis Campos y a Luis Enrique por la confianza que van a depositar en mí", explicó.

"Desde que ganamos el Mundial todo ha sucedido muy rápido, apenas hemos tenido vacaciones para poder asimilarlo, pero al final en el mundo del fútbol todo pasa muy deprisa. Ya hay que centrarse en la nueva temporada porque esto es un equipo ganador y tengo que poder estar a la altura, poder ayudar lo máximo posible a mis compañeros e intentar darle muchas alegrías a esta gran afición", continuó.

También rememoró su gol de la final del Mundial. " A los jugadores siempre nos gusta jugar los grandes partidos, pero independientemente de eso hay que mantenerse igual. No creo que un gol cambie tu vida, pero fue un momento muy especial y probablemente sea uno de los días más felices de mi vida", manifestó.

Sobre el PSG, explicó que es "un proyecto ya ganador, asentado y con gente muy joven". "¿Por qué no poder ganar una 'Champions' aquí? Yo no he tenido la oportunidad de ganar ninguna y creo que este es el club adecuado para poder hacerlo", advirtió. "Es un equipo que ya está asentado, que tiene grandísimos jugadores; vengo a aprender de ellos, porque son jugadores que vienen demostrando el talento y el nivel que tienen. Ojalá pueda aportar muchos goles y muchas asistencias", subrayó.

En otro orden de cosas, habló de la relación que mantiene con Luis Enrique. "Para mí, Luis Enrique ha sido como un padre futbolístico. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre depositó mucha confianza en mí. Tener la oportunidad de volver a entrenar bajo sus órdenes es algo que me llena de ilusión y de muchísimas ganas de afrontar este proyecto", confesó. "Es un entrenador que sabe mucho llevar al jugador, depositar la confianza incluso muchas veces cuando el propio jugador no la tiene. Sabe exigirte al máximo y sacar tu máximo potencial", prosiguió.

Además, se definió como un jugador "trabajador". "Me gusta correr por mis compañeros, porque cuando corres por los compañeros, los compañeros te lo devuelven. Esto es un deporte de equipo, me gusta trabajar por la unión y luego, si puedo aportar goles y asistencias, mucho mejor", expuso. "Quiero volver a ganar todos los títulos posibles, darle muchas alegrías a los parisinos, marcar muchos goles, dar muchas asistencias, y, sobre todo, que sigamos en esta dinámica ganadora", concluyó.