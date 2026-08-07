Ferran Torres, embajador de la Comunitat Valenciana: "Representa una identidad a la que jamás renunciaré"

El futbolista Ferran Torres y el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista Ferran Torres ha firmado este viernes en el Palau de la Generalitat el acuerdo con el que se convierte en nuevo embajador e imagen internacional de la Comunitat Valenciana, una designación que el deportista asume como un "orgullo y una responsabilidad" y que quiere que sirva para "poner en marcha proyectos relacionados con el deporte, con los jóvenes y con valores positivos".

"Valencia es mi tierra y mucho más. Es un sentimiento y una manera de ser única. Aquí tengo mi vida y mi familia. Valencia representa unos valores y un compromiso, una identidad a la cual nunca renunciaré. Por eso llevo mi 'senyera' allá donde voy", ha asegurado el futbolista durante su discurso, pronunciado en valenciano, en un acto institucional para la firma de un protocolo de actuación para la promoción y de la marca de la Comunitat Valenciana.

El jugador ha rememorado "el apoyo y la estima" que sintió "de todos los valencianos" en el Mundial y ha tenido de nuevo un recuerdo especial para la trágica dana de octubre de 2024: "Juntos sufrimos y luchamos en los momentos más duros y hoy no puedo olvidar recordar a todas las víctimas. Como dije, mi gol será de todos los españoles y un ejemplo de superación y resiliencia tan propias de nuestra tierra", ha realzado.

Así, Ferran Torres ha insistido en que el acuerdo "no se quede solo en una imagen o en una camiseta". Para él, es muy importante que tenga tanto "un significado" como "un compromiso". De este modo, ha hecho hincapié en la necesidad de "enseñarle al mundo y llevar cada día más alto a la Comunitat Valenciana".

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha recibido al 'héroe' del Mundial y ha firmado junto a él este protocolo, en un acto que ha congregado a las afueras del Palau de la Generalitat a multitud de aficionados que esperaban ver al futbolista de Foios (Valencia) que marcó el gol de la victoria en la final del Campeonato.

Ante la gran expectación del evento, los fans llevaban esperando en la entrada de la institución desde las 9.00 horas para asegurarse poder ver al futbolista desde primera fila. Tras su llegada, Ferran Torres ha sido aclamado con fuertes gritos de emoción procedentes del público, a quien se acercó a saludar durante unos minutos antes de proceder con la firma.

Durante el acto, el nuevo embajador de la Comunitat ha regalado una camiseta de la selección con una sola estrella, a Pérez Llorca, quien ha avanzado que el Consell propondrá conceder la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana el próximo 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, tanto a Ferran Torres como al también futbolista valenciano --natural de la Pobla de Vallbona-- Álex Grimaldo.

"Pasarás a la historia por el gol y por haber formado parte de una generación de futbolistas que nos ha hecho ganar el Mundial", ha resaltado. Igualmente, el presidente ha detallado que Ferran Torres ha puesto como condición no percibir ninguna compensación económica por asumir la representación de la imagen internacional de la Comunitat Valenciana.

También ha intervenido la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, quien se ha referido a la ceremonia como el "nexo entre un éxito deportivo de alcance global y la promesa de la tierra valenciana como un lugar donde la felicidad deja de ser un instante para convertirse en una experiencia", ha subrayado.

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN

El protocolo, con una duración de dos años naturales, permitirá realizar un conjunto de actuaciones destinadas a reforzar la promoción y proyección exterior de la Comunitat Valenciana, poniendo en valor sus atractivos turísticos, culturales, gastronómicos y de ocio en mercados nacionales e internacionales.

Asimismo, incluye acciones de comunicación estratégica con la colaboración de Ferran Torres para consolidar la Marca Comunitat Valenciana como referente de calidad de vida, sostenibilidad y vanguardia, así como la participación en eventos, foros y encuentros de especial relevancia que contribuyan a visibilizar el talento y el posicionamiento estratégico del territorio.

Todo ello se complementará con la difusión de los valores y la identidad valenciana. Además, destacará la cultura del esfuerzo, la resiliencia, la hospitalidad y el estilo de vida mediterráneo que caracterizan a la sociedad valenciana.