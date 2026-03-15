AMP.- La 'Finalissima' entre España y Argentina, cancelada por falta de acuerdo

Archivo - The Finalissima Trophy during the CONMEBOL - UEFA Women's Champions Cup, Finalissima football match between England and Brazil on 6 April 2023 at Wembley Stadium in London, England - Photo Graham Hunt / ProSportsImages / DPPI - Graham Hunt / Pro Sports Images / Afp7 / Europa Pr

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 'Finalissima', el partido que debía enfrentar a la campeona de Europa, España, y a la de la Copa América, Argentina, el próximo 27 de marzo en Catar, se ha cancelado después de que "no" se haya podido llegar "a un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa" en un escenario distinto por la situación geopolítica en Oriente Próximo, ha informado la UEFA.

"Tras intensas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras de Catar, se ha anunciado hoy que, debido a la actual situación política en la región, la 'Finalissima' entre España, ganadora de la Eurocopa 2024, y Argentina, campeona de la Copa América 2024 de la CONMEBOL, no podrá disputarse, como se esperaba, en Catar el 27 de marzo", confirmó el organismo rector del fútbol europeo.

La UEFA aseguró que exploró "otras alternativas viables", pero que todas ellas resultaron "finalmente inaceptables" para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). "La primera opción era celebrar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con un reparto al 50% de los aficionados en el estadio. Esto habría proporcionado un escenario de talla mundial, acorde con un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó", indicó.

"La segunda era disputar la 'Finalissima' a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, ofreciendo de nuevo una distribución de aficionados al 50% para el partido en Madrid. Esta opción también fue rechazada", apuntó.

"Finalmente, la UEFA solicitó a Argentina el compromiso de que, si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido pudiera celebrarse el 27 de marzo, tal y como estaba previsto y se anunció el 18 de diciembre de 2025, o en la fecha alternativa del 30 de marzo. Esta propuesta también fue rechazada", continuó.

También informó de que Argentina presentó "una contrapropuesta" para disputar el partido después del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. "Pero, dado que España no dispone de fechas disponibles, esa opción tuvo que descartarse", señaló. "Finalmente, y contrariamente al plan acordado inicialmente de que el partido se disputara el 27 de marzo, Argentina declaró su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, una fecha que resultó inviable", expresó.

A pesar de todo, la UEFA expresó su "más sincero agradecimiento" al Real Madrid, al comité organizador y a las autoridades de Catar por su "apoyo y cooperación" en el intento de organizar este encuentro. "En el caso del Real Madrid, sus esfuerzos se realizaron con un plazo de preaviso extremadamente corto. También se agradece a la Real Federación Española de Fútbol su flexibilidad para adaptarse a todas las opciones propuestas a lo largo del proceso", afirmó.

Además, calificó de "gran decepción" que las circunstancias y el momento hayan privado a los equipos "de la oportunidad de competir por este prestigioso trofeo en Catar, un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia". "La UEFA desea expresar su profunda gratitud al comité organizador y a las autoridades pertinentes de Catar por el trabajo realizado para intentar acoger el partido, así como su certeza de que la paz volverá pronto a la región", finalizó.