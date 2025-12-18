AMP. La 'Finalissima' entre España y Argentina se disputará el 27 de marzo en Doha

Archivo - 14 July 2024, Berlin: Spain's Mikel Oyarzabal celebrates scoring his side's second goal with teammates Nico Williams and Lamine Yamal during the UEFA Euro 2024 final soccer match between Spain and England at the Olympic Stadium. Photo: Michael K - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de España, actual campeona de Europa, y Argentina, campeona de la Copa América, se enfrentarán el próximo 27 de marzo de 2026 en Doha en la 'Finalissima', según hicieron oficial este jueves la UEFA y la CONMEBOL.

El encuentro se disputará en el Estadio de Lusail de la capital de Catar, donde los de Scaloni se proclamaron campeones del Mundo en 2022, a partir de las 19.00 horas. Será un duelo entre las actuales número uno y dos del ranking mundial de la FIFA a tres meses de afrontar la Copa del Mundo en los Estados Unidos, México y Canadá.

Será la primera vez que la Selección española pelee por este título, del que se han disputado tres ediciones. Las dos primeras en 1985 y 1993 bajo el nombre de Copa Artemio Franchi, y que se adjudicaron Francia y Argentina. En 2022 se retomó la competición con el partido que enfrentó a Argentina e Italia en Wembley (Londres) con victoria para el conjunto albiceleste, que dispone de dos de los tres títulos.

España llegará al duelo contra los pupilos de Lionel Scaloni tras encadenar 31 encuentros oficiales sin perder, con los que ha igualado la mejor racha de una selección --Italia entre 2018 y 2021--. El último duelo oficial entre ambas selecciones data de marzo de 2018, cuando se enfrentaron en un partido amistoso en el Metropolitano con victoria para España por 6-1, tantos de Isco (3), Diego Costa, Iago Aspas y Thiago.

Además, la 'Roja' y la 'albiceleste' se han enfrentado en otras diez ocasiones, con un balance de seis victorias argentinas y cuatro españolas. Eso sí, será únicamente la segunda vez que se midan en partido oficial, siendo el 2-1 favorable al combinado sudamericano en el Mundial de Inglaterra 1966 el único antecedente en un partido oficial.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, afirmó que la Finalísima reúne a dos campeones continentales en uno de los eventos "más prestigiosos" del fútbol, y destacó el "alcance global" del deporte y el "vínculo duradero" entre las dos confederaciones. "Esperamos una noche memorable de fútbol de primera clase y celebración", añadió.

Por su parte, el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, agregó que este partido "emblemático" es "más que una competición". "Es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un evento verdaderamente histórico", agregó.

Por último, Su Excelencia el Jeque Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, Ministro de Deportes y Juventud y Presidente del Comité Organizador Local, se enorgulleció de que Catar albergue el "prestigioso partido" entre dos campeones. "Contamos con una amplia trayectoria en la organización de eventos deportivos de talla mundial, brindando una experiencia excepcional a aficionados y medios de comunicación. Ser sede de la 'Finalísima' 2026 demuestra una vez más la confianza que nuestros socios siguen depositando en Catar", concluyó.