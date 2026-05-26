Florentino Perez attends during the Real Madrid Board of Directors meeting held at Ciudad Real Madrid on May 12, 2026 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del Real Madrid Florentino Pérez presentará su candidatura este miércoles, a las 19.00 horas, en el Hotel Meliá Castilla de la ciudad de Madrid.

El mismo día que su rival en los comicios -que se celebrarán el domingo 7 de junio-, Enrique Riquelme, avanzará su proyecto deportivo, la candidatura de Florentino Pérez, aprobada por la Junta Electoral el sábado, echará a andar este miércoles en el Hotel Meliá Castilla de la capital.

Pérez ya comenzó la campaña de estas elecciones presidenciales ese mismo sábado con la colocación de una gran lona cerca del Estadio Santiago Bernabéu. En ella, además de una fotografía del empresario, se pueden leer las siete Copas de Europa conquistadas por la entidad bajo su mandato y el texto "Mucha historia por hacer". El dirigente busca su octavo mandato en el Real Madrid, el sexto de forma consecutiva desde 2009.

Este martes, arrancó la campaña con un vídeo en redes sociales. "Dirigir el club más grande del mundo no se improvisa, se necesita pensar a largo plazo y ser capaz de mantener el rumbo. Hemos transformado al Real Madrid en el club más valioso del mundo con mayores ingresos, con la mejor reputación y es la marca más valiosa del planeta. Pero el mundo cambia cada día y el liderazgo no se puede dar por hecho, debemos seguir trabajando día a día", señala Pérez.

"El mejor ciclo de la historia del fútbol mundial aún no ha acabado. 66 títulos ganados, entre ellos siete Champions, son nuestro listón para todo lo que viene. Nuevas noches que parecerán imposibles pero que volveremos a vivir juntos. Desde Figo hasta Mbappé, ninguno llegó solo. Fueron el resultado de una visión y una determinación que no podemos perder. La llegada de los mejores jugadores del mundo no será un sueño, seguirá siendo un hecho", advierte.

Además, calificó el nuevo Bernabéu como "el estadio más avanzado del planeta" y afirmó que es "la demostración de que este club piensa en décadas, no en temporadas". "Cada piedra de la próxima ampliación de Valdebebas lleva grabado el mismo compromiso: construir el mejor entorno para ganar siempre. La grandeza del Madrid no se mide solo en títulos, se mide en los niños que aprenden, en las personas que forman. La misma camiseta con la que se gana en Champions también enseña a vivir con valores. Eso es la Fundación, eso es la Universidad, eso somos nosotros", manifiesta.

"Seguir siendo el mejor club del mundo implica seguir trabajando constantemente, en gestión, en tecnología, en experiencia, cada año, sin pausa. Mientras otros observan, nosotros estamos creando nuevas formas de liderar el deporte y el entretenimiento mundial. El Madrid no pertenece a ningún presidente, pertenece a sus socios, a los que desde niños lloran y ríen con la misma camiseta. Siempre fue vuestro y siempre lo será. Porque la grandeza no se improvisa ni se hereda, porque el mejor club del mundo no se detiene", finaliza.