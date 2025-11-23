AMP. Florentino Pérez: "El Real Madrid simplemente se opone a todo lo que no es normal, ético ni legal"

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dejó claro este domingo que "no es verdad" que su club esté "contra todo" sino que "simplemente se opone a todo lo que no es normal, ético ni legal" y que debe ser "quien lidere la batalla contra este sistema abusivo", mientras que aseguró que LaLiga promovía en Miami (Estados Unidos) un partido que "adultera" el campeonato y que "muchos clubes" le han confirmado que "se arrepienten" de haber aceptado el acuerdo con 'CVC',

"Últimamente he escuchado a alguien decir que el Real Madrid está contra todo y, obviamente, no es verdad. Simplemente nos oponemos a todo lo que no es normal ni ético. Y, por supuesto, a todo lo que no es legal. Y son tantas las cosas que hoy no son normales en el mundo del fútbol que nos vemos obligados a reaccionar más de lo que nos gustaría", señaló Pérez durante su discurso inicial en la Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes.

Para el mandatario, "no es normal que, por la integridad de la competición", LaLiga "promueva un partido que adultera la Liga" ni que apoyasen que el FC Barcelona "tuviera la ventaja de jugar un partido menos en campo rival". "Es que esto no le parece normal ni a su propio capitán, Frenkie de Jong", remarcó. "Y tampoco es normal que LaLiga apoye que dos equipos tengan acceso por un partido en Miami a ingresos adicionales de la competición liguera", añadió.

Para el empresario, este partido "es otro ejemplo perfecto de lo difícil que es para la mayoría de los clubes alzar su voz contra los dirigentes del fútbol". "Lo cierto es que muchos estaban en contra del partido de Miami. Con todos los que hablábamos, se mostraron contrarios al partido de Miami, pero ni un solo club denunció la situación ante el Consejo Superior de Deportes, sólo el Real Madrid porque tenemos la fortaleza institucional para hacer frente a estas situaciones que están en contra, no de los intereses del Real Madrid, sino de los de los propios clubes de LaLiga", detalló.

Para el mandatario, "este asunto no está zanjado". "El presidente de LaLiga y el de la Federación han promovido un partido irregular. Es más, el presidente de LaLiga ha actuado por su cuenta y riesgo y sin que el partido haya sido aprobado por ningún órgano de LaLiga. Ha abusado de su autoridad y tendrá que rendir cuentas y asumir su responsabilidad", demandó.

Además, calificó de "bochorno para la imagen del fútbol español cómo se trató la protesta de todos los jugadores a través de las retransmisiones de la televisión en cada partido". "Fue una inadmisible censura de LaLiga a estas alturas del siglo XXI", manifestó.

"Creo que se ha perdido el juicio. Estos comportamientos autócratas propios de otras épocas ya superadas no tendrían cabida en ninguna competición seria de Europa y provocarían el cese inmediato del presidente de la Liga", expresó Pérez.

También fue duro con el acuerdo de LaLiga con 'CVC' para que "hipoteque el futuro del fútbol español durante 50 años" y confirmó que "son muchos los clubes que se arrepienten de haber firmado y que se han dado cuenta de que perder el 11% de sus ingresos de televisión durante medio siglo un error que lastará su futuro". "Esta operación es una losa para el fútbol español, pero confiamos en que será anulada por los tribunales. Nosotros llegaremos hasta el Tribunal Supremo si es necesario", avisó.

"EL REAL MADRID NO TIENE NADA QUE TEMER DE ESTOS EJECUTIVOS DEL FÚTBOL"

El presidente del Real Madrid recordó que junto al FC Barcelona y el Athletic Club realizaron una demanda conjunta y que seguirán esta batalla junto al club vizcaíno "para que se anule" la segunda Asamblea de la patronal que autorizó este proyecto después de conseguir anular ya la primera. "También el Barcelona se opuso judicialmente, pero casualmente abandonó este pleito, coincidiendo con la autorización por parte de LaLiga para poder inscribir a jugadores en su futuro", puntualizó.

Pérez sigue esperando "el supuesto impulso" de esta operación porque tras su llegada están "cada vez más lejos de la Premier, una competición mucho mejor gestionada, sin haber dado entrada a ningún fondo en su capital" y con la Ligue 1 francesa, que apostó también por 'CVC', "arruinada". "El llamado 'Proyecto Impulso' sólo tiene dos ganadores. Ha impulsado los sueldos de los dirigentes de LaLiga y los beneficios de 'CVC', y los perdedores son todos los clubes a los cuales les queremos ayudar a solucionar este problema", agregó.

Tampoco le parece normal que Tebas cobre "muchísimo más que los ejecutivos de la Premier, que genera muchos más ingresos" tras multiplicar "por diez" su sueldo, que haya llegado a "financiar algunos medios de comunicación" ni que "contrate" con el dinero de clubes "los servicios de un 'lobby' para influir en la Ley del Deporte" de cara a introducir "clandestinamente" unas enmiendas que sirvieran para "expropiar" los activos comerciales "de por vida en favor" de la patronal y de poder "también sancionar a los presidentes de los clubes". Pérez afirmó que todo esto "se estaba haciendo todo al margen de los dos principales partidos políticos" y que "gracias a Dios" finalmente "se evitó el atropello".

"En definitiva, no es normal que el fútbol esté gobernado que se comportan de esta manera, que atacan el patrimonio de los clubes y que en resumen solo buscan proteger sus privilegios. Tiene que ser precisamente el Real Madrid quien lidere la batalla contra este sistema abusivo que nos ha tocado vivir y que está arruinando el fútbol europeo con excepción del inglés. El Real Madrid no tiene nada que temer de estos ejecutivos del fútbol, ni en España ni en Europa. Ni con inscripciones fallidas de jugadores, ni con sanciones de ningún tipo", subrayó.

El dirigente cree que "pocos se atreven a alzar la voz frente al sistema". "Todos sabemos, especialmente en la liga española, que la vida de los clubes es mucho más sencilla si acatan las instrucciones de su presidente. Pero no estamos solos. Es cierto que somos los que alzamos la voz en público, pero son muchos los clubes y actores del fútbol quienes en privado, cuando nos vemos, nos piden que sigamos dando la batalla y que lo hagamos también por ellos. Y es normal, porque sufren los mismos problemas que nosotros", sentenció.