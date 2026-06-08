AMP. Florentino Pérez, reelegido presidente del Real Madrid con una victoria clara sobre Enrique Riquelme

Florentino Perez attends during his presentation of his candidacy for the presidency of Real Madrid at the Melia Castilla Hotel on May 27, 2026, in Madrid, Spain. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Florentino Pérez fue reelegido este domingo presidente del Real Madrid después de ganar las elecciones a la presidencia del club merengue, celebradas desde las 09.00 hasta las 20.00 horas en el pabellón de baloncesto de la ciudad deportiva de Valdebebas, al acumular el 65% de los votos y vencer al otro candidato, Enrique Riquelme, con el 35%.

En los comicios de este domingo celebrados en Valdebebas, Florentino Pérez obtuvo 21.741 votos (65%), por los 11.814 a favor de la candidatura de Enrique Riquelme (35%), por lo que la victoria del presidente reelegido fue clara.

Así, Florentino Pérez alarga su legado en el club con el sexto mandato consecutivo en su segunda etapa como presidente de la entidad madridista. Cuando adelantó las elecciones en esa rueda de prensa del pasado 12 de mayo, en la que denunció "campañas orquestadas" contra su persona y el Real Madrid, su quinto ciclo se terminaba en 2029, pero ahora el dirigente lo alarga hasta 2030 gracias a este claro triunfo.

Estas en Valdebebas fueron las cuartas elecciones a las que se ha enfrentado Pérez, que perdió las primeras en 1995 ante Ramón Mendoza, ganó en 2000 a Lorenzo Sanz con el 55% de los votos, y arrasó en 2004 con más del 90% en el año 2004. Por tanto, es la tercera victoria en las urnas para el empresario.

El presidente de ACS regresó al club en 2009 y desde entonces fue encadenando mandatos cada cuatro años sin ninguna oposición, hasta que adelantó estos comicios y Riquelme recogió el guante, montando su candidatura en apenas unos días. El propio Pérez aseguró al principio de la campaña que ser presidente del club "no se improvisa", en una estrategia dura contra el alicantino, quien representa "la época más siniestra" de la entidad, según el empresario.

Ahora, quizá con menos holgura de la esperada en un primer momento, Florentino Pérez confirma su continuidad en el club, con un proyecto deportivo liderado por el portugués José Mourinho desde el banquillo y con los primeros nombres en nombre de fichajes: el central francés Ibrahima Konaté y el lateral neerlandés Denzel Dumfries, además de un "galáctico total" por el que ofrecerá al menos 150 millones de euros.

Esto, además de sus 66 títulos logrados con él como presidente entre las secciones de fútbol y baloncesto o la remodelación del Santiago Bernabéu, mientras el cambio del modelo societario sigue en el aire, pudo con el proyecto de Enrique Riquelme, que presentó la Ciudad del Socio y anunció al noruego Erling Haaland y el español Rodri Hernández como futuribles para su Real Madrid, además de prometer intentar convencer al técnico alemán Jürgen Klopp.

En el recuento de votos por correo, se habrían impugnado centenares de votos por tener doble sello. "Se ha impugnado gran parte del voto por correo", expresó el alicantino desde el Autocine de Madrid, donde siguió el minuto a minuto de las elecciones y el posterior recuento, el cual se retrasó y paralizó por momentos por este motivo.

De hecho, no fue hasta casi la una de la madrugada del domingo al lunes cuando la candidatura de Florentino Pérez fue la primera en confirmar, con un vídeo de Mourinho, la victoria del dirigente madrileño, que compareció en el Hotel Eurobuilding de la capital ante decenas de medios de comunicación, amigos, familiares y otros miembros de la Junta Directiva del club, como José Ángel Sánchez.