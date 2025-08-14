MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista argentino Franco Mastantuono aseguró este jueves que se dejará "la vida" por la camiseta del Real Madrid, club con el que firmó un contrato por las próximas seis temporadas, hasta 2031, y "para que el aficionado" madridista "se sienta identificado", al mismo tiempo que reveló conversaciones con el PSG y su técnico, Luis Enrique Martínez, y defendió que "el mejor jugador del mundo es Messi".

"Estoy muy contento. Tengo una alegría en el cuerpo... Siempre fue el sueño que tuve jugar en el Real Madrid y hoy que se esté cumpliendo todo eso, además de cumplir años, creo que es un sueño para mí", expresó el joven futbolista ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la ciudad deportiva.

Mastantuono agradeció la acogida del club y los aficionados, aunque confesó sentir "ansiedad" en los días previos a su presentación oficial. "Fueron días muy lindos, no conocía Madrid y viví en una ciudad muy linda donde me sentí muy cómodo, esperando que llegue este día, pero con mucha ansiedad. Por suerte ya estamos y ahora pensando en entrenar mañana", relató.

"Mi primer sueño como futbolista fue jugar en River y lo pude cumplir. Nací ahí en River, en mi opinión el equipo más grande de América. Muchos jugadores han pasado de River al Real Madrid. Yo no tuve el privilegio de poder ver a Di Stéfano, pero sí me contaron mis abuelos lo que significó para el mundo del fútbol y para el Real Madrid. Es una alegría enorme poder pasar de River al club más grande del mundo, que es el Real Madrid", expresó.

Mastantuono admitió que la llamada de Xabi Alonso fue "muy importante", porque le mostró "esa confianza". "Sí influyó mucho porque me dio mucha confianza, además de mi sueño como jugador, que era estar en el Real Madrid, que él me haya llamado de la forma que lo hizo, también significó mucho", manifestó.

Sobre todo, después del interés de otros clubes, como el Paris Saint-Germain. "Todo mi respeto a esos equipos, es muy lindo para mí también que muchos se interesen. Tuve la suerte de poder hablar con Luis Enrique, fue muy claro conmigo, la verdad que le agradezco muchísimo, lo felicito por el triunfo de anoche, es un gran entrenador y todo mi respeto y agradecimiento por él", reveló.

"Soy un jugador ofensivo, zurdo, casi siempre tirado por derecha, lo que sí aseguro que voy a dejar todo de mí para nada, para llevar al equipo y para que el fan del Real Madrid se sienta identificado", insistió el joven futbolista, que se ve "preparado" para que esta nueva etapa no le "cueste", ya que en Europa "lo difícil, obviamente, es que el ritmo es más elevado".

Por ello, no cierra la puerta a reconvertir su posición para jugar más. "Voy a estar de la forma que pueda ayudar al equipo, de la posición que el técnico decida, yo vengo a ayudar de la forma que sea. Estoy más acostumbrado a jugar por derecha, pero mi intención es ayudar y lo que el técnico decida va a estar bien para que el equipo esté lo mejor posible", dijo.

Finalmente, Mastantuono defendió que Leo Messi es "el mejor jugador del mundo" ."Significó mucho para el Barcelona y para los argentinos que lo vimos jugar. Yo creo que el Real Madrid es el club más grande del mundo y creo que desde la historia fue así. La verdad es que vengo a hacer mi camino. Quiero que sobre todo los fans del Real Madrid se sientan contentos de lo que pueda hacer dentro de la cancha", explicó.

El argentino reconoció tener "muchos" referentes del Real Madrid, los más recientes Ángel Di María y Gonzalo Higuaín, y deseó vivir "momentos históricos" en el club blanco. "Mi sueño es ganar muchos títulos con este club y obviamente con la selección argentina, que también significa mucho para mí", comentó.

"Pienso en el ahora, trato de pensar en lo que viene. Obviamente que mi sueño y mi objetivo es estar en el Mundial, voy a luchar para eso. Pero ahora creo que quiero empezar a entrenar ya con el primer equipo mañana, empezar a poner la cabeza ahí y después ojalá que se vaya dando todo para poder estar en ese Mundial", completó.

Antes, en la presentación oficial, Mastantuono agradeció a Florentino Pérez y los presentes por la oportunidad. "Para mí se me cumple un sueño como futbolista y como persona que es llegar a un club como el Real Madrid, el más grande del mundo. Estoy muy contento, va a ser un día recordado para mi historia", arrancó el futbolista su discurso durante la presentación en la ciudad deportiva del club.

El joven jugador, que este jueves cumple 18 años, recordó en sus palabras a sus padres, a su familia y a su grupo de amigos y de trabajo. "Son indispensables para mí y los quiero mucho. Quiero que lo puedan disfrutar como lo estoy haciendo yo. La verdad que me enorgullece que estén ahí y lo puedan disfrutar", expresó.

"Todavía tengo que seguir aprendiendo mucho, pero creo que esos valores vienen desde mi círculo íntimo, que es lo mejor que tengo. Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta, que es el sueño que siempre tuve. Hoy se hace realidad. Hoy comienza", defendió el argentino, que lucirá el dorsal 30, como en River Plate.

Además, Mastantuono se refirió al nuevo técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, a quien agradeció su "confianza y bienvenida". "Me hicieron sentir muy cómodo. Que sepan que van a estar con un hincha dentro de la cancha, espero poder conseguir cosas muy importantes con este club. ¡Hala Madrid!", concluyó sus palabras el joven futbolista.