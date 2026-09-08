AMP. De la Fuente, Luis Enrique, Mikel Arteta y Unai Emery, nominados a Entrenador del Año en el Balón de Oro

Archivo - July 20, 2026, Madrid, Madrid, Spain: Spain national team head coach LUIS DE LA FUENTE (L) walks onto the main stage with his arms wide open to greet his squad at Plaza de Cibeles, as midfielder MIKEL MERINO (C) and forward NICO WILLIAMS (R, see - Europa Press/Contacto/Hugo Ortuno - Archivo

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente; el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez; el técnico del Arsenal FC, Mikel Arteta; y el del Aston Villa, Unay Emery; entre los nominados a Entrenador del Año 2026 en el Balón de Oro.

Vincent Kompany, técnico belga del Bayern de Múnich, completa la lista de cinco nominados a mejor entrenador masculino del 2026 por el Balón de Oro, una terna con un claro protagonismo español. Como a nivel femenino, en una terna en la que también aparecen el entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, y el del Olympique de Lyon, Jonatan Giráldez.

El Balón de Oro, organizado por France Football, L'Équipe y UEFA, fue anunciando poco a poco a los cinco nominados en categoría maculina y confirmó el dominio español en esta terna. Peleará por el galardón el actual seleccionador absoluto, Luis de la Fuente, flamante campeón del mundo con 'La Roja', que bordó su segunda estrella, 16 años después, en el torneo celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.

Además, reconocieron a Luis Enrique, después de que 'su' PSG se proclamara el pasado mes de mayo campeón de Europa por segunda ocasión consecutiva, además de conquistar la Ligue 1. En la final del torneo continental venció al Arsenal de Mikel Arteta, que también está nominado, después de que el equipo londinense a sus mandos levantara de nuevo la Premier League después de 22 años.

Y es que el fútbol continental el curso 2025-26 tuvo protagonismo español, ya que el Balón de Oro incluyó entre sus nominados a Unai Emery, como vigente campeón, con el Aston Villa, de la Europa League, que ya es la quinta de su palmarés personal. A estos les acompaña Kompany, al frente de un Bayern que conquistó la Liga, la Copa y la Supercopa.

En fútbol femenino, también aparecen dos entrenadores españoles: Jonatan Giráldez y Pere Romeu. El primero llevó al Olympique de Lyon a conquistar la Liga, la Copa de Francia y la Copa de la Liga, además de ser subcampeón de Europa.

Precisamente, perdió esa final ante el Barça de Pere Romeu. El conjunto azulgrana, con el catalán en el banquillo, conquistó su cuarta Liga de Campeones y dominó el fútbol nacional al levantar la Liga F Moeve, la Copa de la Reina y la Supercopa de España.

Además, El técnico sueco del Manchester City, Andrée Jeglertz; el danés Nils Nielsen, seleccionador de Japón; y la sueca Elena Sadiku, antes entrenadora del Celtic y que ahora dirige el BK Häcken; completan la lista de nominados a Entrenador Femenino del Año.

El Balón de Oro también anunció los clubes nominados a Equipo del Año. En categoría masculina, no hay ningún español y aparecen el Arsenal, el PSG, el Bayern, el Bodo/Glimt noruego y el Flamengo brasileño.

Mientras que, en categoría femenina competirán por el galardón a Equipo del Año el Barça, el Manchester City, el Bayern, el Club América mexicano y el Olympique de Lyon.