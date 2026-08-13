Archivo - 23 June 2026, Mexico, Zapopan: Colombia's Johan Mojica (L) battles for the ball with DR Congo's Aaron Wan-Bissaka during the 2026 FIFA World Cup Group K soccer match between Colombia and DR Congo at Guadalajara Stadium. Photo: Heuler Andrey/ZUMA - Heuler Andrey/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Getafe CF anunció este jueves dos nuevos fichajes, el de un viejo conocido como el delantero Enes Ünal, que vuelve al club azulón que también refuerza su defensa con el experimentado lateral izquierdo colombiano Johan Mojica.

Enes Ünal volverá a vestir la camiseta del conjunto madrileño durante las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, tras militar dos años en el Bournemouth inglés. El turco tuvo una primera etapa en el Getafe en el verano de 2020 procedente del Villarreal CF, iniciando una etapa que se prolongó hasta enero de 2024. Durante este periodo como azulón el atacante disputó 109 encuentros oficiales y anotó 36 goles, "convirtiéndose en uno de los grandes referentes ofensivos de la historia reciente del club".

Tras cuatro temporadas, el ariete de 29 años puso rumbo al AFC Bournemouth de la Premier League, inicialmente en calidad de cedido, antes de convertirse en jugador de propiedad. En su etapa en la Premier, Ünal logró únicamente convertir 5 goles y dar 4 asistencias en 58 partidos oficiales.

Horas después, el equipo getafense anunció un refuerzo para su zaga, la del lateral izquierdo Johan Mojica, que llega procedente del RCD Mallorca para esta próxima temporada y que jugará en su octavo equipo de la Liga tras haberlo hecho en el Rayo Vallecano, Real Valladolid, Girona FC, Elche CF, Villarreal CF y CA Osasuna.

El club madrileño recalcó que Mojica "es también un futbolista consolidado a nivel internacional" y recordó que acumula una extensa trayectoria con la selección de Colombia, con la que disputó los Mundiales de Rusia en 2018 y el pasado de Estados Unidos, México y Canadá, y la Copa América de 2024. "Su experiencia, velocidad y capacidad para incorporarse al ataque reforzarán el lateral izquierdo del equipo azulón", subrayó.