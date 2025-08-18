Gianni Infantino denuncia los "lamentables" e "inaceptables" incidentes racistas en la Copa Alemana

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, calificó de "lamentables" e "inaceptables" los incidentes racistas en dos partidos de la primera ronda de la Copa Alemana y mostró su apoyo "firmemente a todos los afectados por estos sucesos".

"Es muy lamentable que, por segunda vez en los últimos días, se denuncien insultos racistas en partidos de fútbol. Es inaceptable que se hayan producido incidentes en dos partidos de la DFB-Pokal en Alemania", denunció el mandatario en un mensaje en redes sociales.

Infantino relató que el partido del Schalke 04-Lokomotive Leipzig fue interrumpido como consecuencia de los insultos racistas dirigidos al jugador visitante Christopher Antwi-Adjei y, en segundo lugar, el partido entre el RSV Eintracht 1949 y el FC Kaiserslautern se vio empañado por los insultos racistas dirigidos a un suplente del equipo visitante.

"El fútbol no tiene lugar para el racismo ni para ninguna forma de discriminación", aseguró Infantino, que anunció que el Players Voice Panel, establecido como parte de los cinco pilares contra el racismo adoptados por el Congreso de la FIFA en 2024, "estará en contacto con la Federación Alemana de Fútbol (DFB) y sigue vigilando de cerca estos incidentes".

Además, defendió que toda la comunidad futbolística en su conjunto apoya "firmemente a todos los afectados por estos sucesos". "Nos comprometemos a garantizar que se respete y proteja a los jugadores, y que los organizadores de las competiciones y las autoridades policiales tomen las medidas oportunas", expresó.

Infantino se refirió a cuando en mitad de la segunda parte del Eintracht Stahnsdorf-Kaiserslautern, un jugador visitante que estaba calentando en la banda pareció recibir insultos desde la grada. Gracias a la rápida intervención de los espectadores y de la seguridad del estadio Karl Liebknecht de Potsdam, se identificó al agresor. El partido, que ganó el Kaiserslautern por 7-0, continuó sin interrupción.

Mientras que la victoria por 1-0 del Schalke en la prórroga contra el Lok Leipzig, de cuarta división, se suspendió brevemente después de que Christopher Antwi-Adjei, del Schalke, tuviera un enfrentamiento con los aficionados. El Leipzig aseguró que nadie pudo confirmar los insultos racistas, pero el jugador se mostró tajante después.

"No es aceptable, no en estos tiempos, en absoluto", declaró Antwi-Adjei, que denunció el incidente al árbitro asistente. "No todos lo dijeron. Creo que fue un grito aislado. Espero que esa persona se lo piense dos veces antes de decir esas palabras", agregó.

También este lunes, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) abrió una investigación sobre estos episodios racistas ocurridos este domingo en dos partidos de la Copa de Alemania. "El comité supervisor está investigando los incidentes e iniciando investigaciones contra los respectivos clubes", dijo este lunes a dpa un portavoz de la DFB.