Fútbol.- AMP. Íñigo Pérez: "Ha sido la decisión más difícil porque hay bastante más de humano y de amor que de deporte"

Inigo Perez, head coach of Rayo Vallecano, looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and Villarreal CF at Estadio de Vallecas on May 17, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El técnico español Íñigo Pérez dejó claro que dejar el Rayo Vallecano tras dos temporadas y media había sido "la decisión más difícil porque hay bastante más de humano y de amor que de deporte", y también avisó de que su marcha no debe significar "sentimiento de debilidad" porque el equipo "está suficientemente bien organizado".

"Ha sido la decisión más difícil porque hay bastante más de humano y de amor que de deporte. Son ciclos que se van cerrando. A pesar de las dificultades que tiene el club, los hitos que hemos conseguido son importantes. Echaré de menos todo", reconoció Iñigo Pérez este viernes tras confirmar su marcha, acompañado del presidente de la entidad, Raúl Martín Presa.

El técnico navarro deja el Rayo Vallecano tras dos temporadas y media al frente del conjunto madrileño quiso tener "gratitud" hacia el mandatario y a David Cobeño, director deportivo, por haber pensando en él "cuando se fue Andoni (Iraola)" y declinó "la oferta". "A los seis meses se volvió a pensar en mí y uno siente agradecimiento", añadió.

Pérez sabe que "no es fácil entregar responsabilidad deportiva a alguien que no tenía experiencia" y reconoció que tenía "mucha ilusión por conseguir hitos importantes" y también "generar recuerdos". "Y lo hemos hecho, más allá de la derrota", comentó.

El joven entrenador se acordó de sus futbolistas. "No sólo sois mis jugadores, aquí hay varias personas que sabéis que me habéis sostenido en esta vida como persona y entrenador. Jamás compartiré lo que he compartido con vosotros", remarcó. "Puedo decir que también son el mejor grupo que he dirigido", agregó posteriormente.

Sobre su decisión, admitió que "no hay momento concreto" en la que la tomó. "Eres un privilegiado siendo entrenador del Rayo y te das cuenta cuando llegas. Esta temporada me he dado cuenta de que no estaba regenerando la energía y ahí entró temor por si no fuera capaz de hacerlo la siguiente temporada", recalcó Pérez, que se marcha con "muchos recuerdos de éxtasis en Vallecas".

Tampoco olvida la reciente derrota en la final de la Conference League. "La derrota nos generó dolor, el tiempo generará un recuerdo que nos hará sonreír. Lo importante es el proceso, les digo que vayan dibujando un recuerdo con sonrisa del viaje", puntualizó

"Hay detalles que son importantes. Aquí debuté en el fútbol profesional, como segundo entrenador y como primero. No creo que sea una casualidad, he cambiado todo, soy otro entrenador y persona. Hemos cumplido los objetivos y conseguido cosas que no se habían conseguido, estoy contento con el trabajo hecho y hay que seguir", añadió el navarro.

Este reiteró "el cariño y el apoyo" que ha sentido estos dos años y medio y pidió no pensar que cuando se vaya "esto se va a derrumbar". "No quiero que signifique sentimiento de debilidad. Es normal el sentimiento de tristeza, pero el equipo está suficientemente bien organizado para seguir estas temporadas. Hay que seguir", sentenció.

MARTÍN PRESA: "ÍÑIGO SE MARCHA SIENDO MEJOR ENTRENADOR"

Por su parte, el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, resaltó que con Íñigo Pérez el club "ha mejorado". "Se va siendo mejor entrenador. Quiero agradecerle las horas dedicadas que han supuesto ese éxito de estar ahí y desearle toda la suerte en el futuro. Esta continua siendo su casa. No tiene que ser un día triste, nos tenemos que quedar con las cosas bonitas vividas", expresó.

"Queríamos su continuidad, hay que decir que las cotas alcanzadas por él no las había conseguido nadie. A nivel de resultados es el mejor y si no hubiera habido este años los errores que hemos sufrido hubiéramos acabado entre los cinco primeros. Tiene que ser un día feliz para el rayismo, a pesar de la tristeza de no conseguir el título, porque se nos va una grandísima persona", ahondó el mandatario.

El dirigente indicó que mantuvo "una conversación" con el navarro "un par de semanas antes de la final de la Conference League". "Le dije que se anunciara después de la final para no desviar el foco. Tenía sintonía con él y es importante, le ofrecí un contrato largo, así que me da pena. Yo quería algo como el Atlético con Simeone", subrayó.