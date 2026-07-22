AMP. El Inter Miami CF ficha al centrocampista brasileño Casemiro hasta mayo de 2027

Casemiro of Brazil looks on during the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

Su contrato incluye una opción para quedarse hasta junio de 2029

La MLS investiga una "acusación de manipulación de jugadores" contra el club de Florida

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Inter Miami CF ha anunciado el fichaje como agente libre del centrocampista brasileño Carlos Henrique 'Casemiro', de 34 años y que permanecerá en ese club hasta acabar la Sprint Season 2027, con opción de renovar hasta junio de 2029, pero estando los de Florida aún bajo investigación de la Major League Soccer (MLS).

"Lo que más me motiva, y creo que esto es algo que compartimos todos los jugadores, es ganar y seguir creciendo. El proyecto que el Club me presentó, junto con el esfuerzo que todos hicieron para que yo estuviera aquí, significa muchísimo para mí", dijo Casemiro este miércoles a los canales oficiales del Inter, donde milita el argentino Lionel Messi.

"Estoy muy agradecido y tengo muchísimas ganas de empezar para poder retribuir esa confianza, no solo durante los 90 minutos de cada partido, sino también en cada entrenamiento. Lo único que puedo decir es gracias, y voy a darlo todo para devolver el cariño y la confianza que el club ha depositado en mí", agregó el brasileño a la espera de recibir su visa P-1.

El otrora jugador del Real Madrid prevé disputar con su nuevo equipo la Sprint Season de 2027, programada de febrero a mayo para más tarde alinear el calendario de la MLS con el de las principales ligas del mundo a partir de julio. Sin embargo, la contratación de Casemiro está en vilo después de que la MLS asegurase que "está investigando una acusación de manipulación de jugadores contra el Inter Miami".

"La liga está recabando toda la información pertinente y se abstendrá de hacer más comentarios hasta que concluya la investigación", señaló su nota de prensa. "Si bien el Inter Miami y el LA Galaxy han llegado a un acuerdo sobre la Prioridad de Descubrimiento para fichar a Casemiro, los términos se darán a conocer una vez concluida la investigación por manipulación", reiteró la MLS en su breve texto 'online'.

El exfutbolista inglés David Beckham, copropietario del Inter Miami, definió a Casemiro como "una persona y un jugador a quien he admirado durante mucho tiempo". "Es un ganador que ha logrado muchísimo en el fútbol y, después de una carrera tan extraordinaria con el Real Madrid y el Manchester United, me alegra enormemente que haya decidido hacer de Miami su nuevo hogar", apostilló el también exjugador madridista.

"A lo largo de ocho temporadas con el Real Madrid, Casemiro disputó 336 partidos, registró 31 goles y 29 asistencias, y contribuyó a la conquista de 18 títulos. En 2022, Casemiro se incorporó al Manchester United, donde continuó compitiendo al más alto nivel. Durante sus tres temporadas con los 'Red Devils' disputó 160 encuentros, sumó 26 goles y 14 asistencias, y ayudó al club a levantar una Copa de la Liga de Inglaterra y una FA Cup", resumió el Inter Miami en su nota de prensa.

"En el plano internacional, Casemiro ha sido un referente de la selección brasileña durante más de una década. Ha disputado 91 partidos con la 'Seleção', contribuyendo a la conquista de la Copa América 2019 y representando a Brasil en las Copas Mundiales de la FIFA de 2018 y 2022. Más recientemente, formó parte de la selección brasileña en la Copa Mundial de la FIFA 2026, siendo titular en los cinco partidos disputados por Brasil y aportando un gol en los dieciseisavos de final y una asistencia en los octavos de final", zanjó el comunicado del Inter.