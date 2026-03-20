Archivo - 27 June 2025, Palestinian Territories, Qalqilya: A general view of new buildings in the Jewish settlement of Tzofim, east of Qalqilya in the West Bank. Photo: Mohammed Nasser/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa - Mohammed Nasser/APA Images via Z / DPA - Archivo

LONDRES 20 Mar. (dpa/EP) -

La Federación Israelí de Fútbol (IFA) ha acogido con satisfacción la decisión del Comité de la FIFA de no tomar medidas contra ella por la participación de equipos con sede en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel, en sus competiciones.

Actualmente, al menos seis clubes con sede en asentamientos ilegales de los territorio palestinos ocupados juegan en ligas israelíes. El artículo 64.2 de los estatutos de la FIFA establece que las federaciones miembro y sus clubes "no" pueden "jugar en el territorio de otra federación miembro sin la autorización de esta última". La Federación Palestina de Fútbol (PFA) presentó una queja antes del Congreso de la FIFA de 2024 sobre ello y pidió a la FIFA que suspendiera a la IFA.

El Consejo de la FIFA remitió el asunto a su Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento (GACC), que ha recomendado no tomar ninguna medida, ya que "el estatuto jurídico definitivo de Cisjordania sigue siendo una cuestión sin resolver y muy compleja en el marco del derecho internacional público".

El responsable de comunicación de la IFA, Shlomi Barzel, mostró su satisfacción por la decisión. "Trabajamos constantemente de diversas maneras para repeler una y otra vez los intentos desesperados de perjudicar al fútbol israelí por motivos políticos. Esto no va a cesar, pero hay quienes nos han escuchado con buena voluntad y han entendido muy bien que no deben caer en esta trampa. Estoy convencido de que seguiremos enfrentándonos a grandes retos en la arena internacional, pero también a días maravillosos sobre el terreno de juego", indicó.

En 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró ilegal, según el derecho internacional, la ocupación israelí de Cisjordania y Jerusalén Este. Israel considera que el territorio es objeto de disputa, en lugar de estar ocupado.

La comisión disciplinaria de la FIFA sí sancionó a la IFA en relación con otra denuncia de la PFA relacionada con la discriminación. La IFA fue multada con 150.000 francos suizos -unos 165.000 euros- y recibió una advertencia sobre su conducta, y se le ordenó mostrar el lema 'El fútbol une al mundo-No a la discriminación' junto al logotipo de la IFA en los tres próximos partidos internacionales de primer nivel que el equipo dispute en casa.

"Incluso antes de que se decidiera la multa por racismo, la IFA y los clubes actuaron, están actuando y actuarán aún con más firmeza contra esta lacra repugnante. Aunque la multa fuera de un dólar, el mero hecho de recurrir al racismo es repulsivo. Nunca es un consuelo que también haya ignorancia en otros lugares", afirmó Barzel.

AMNISTÍA INTERNACIONAL: "LA FIFA ESTÁ VIOLANDO EL DERECHO INTERNACIONAL"

Tras conocerse la decisión, Amnistía Internacional reiteró que la negativa de la FIFA a sancionar a la IFA "viola el derecho internacional". "Al negarse a actuar contra los clubes con sede en asentamientos israelíes, la FIFA ha incumplido sus propias normas y está violando flagrantemente el derecho internacional. La FIFA tuvo una clara oportunidad de defender los derechos de los palestinos y el derecho internacional. Con esta decisión, ha optado vergonzosamente por abandonarlos", aseguró Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional.

"La Corte Internacional de Justicia ha declarado inequívocamente que la ocupación israelí del territorio palestino es ilegal, que los asentamientos en el Territorio Palestino Ocupado (TPO) son ilegales y que la presencia de Israel en el TPO debe cesar de inmediato. Los propios estatutos de la FIFA establecen claramente que sus miembros no pueden jugar partidos en el territorio de otra asociación sin autorización", continuó.

En este sentido, aseguró que la IFA, al tolerar la presencia de clubes con sede en asentamientos ilegales en la liga israelí, "legitima indirectamente la ocupación ilegal israelí y sus graves violaciones de los derechos humanos contra los palestinos, incluido el crimen de lesa humanidad del apartheid". "La FIFA no debe seguir ignorando la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 2024. La FIFA tiene la responsabilidad inequívoca de actuar. Asimismo, debe garantizar la total transparencia, publicar el asesoramiento jurídico recibido sobre este asunto y justificar plenamente su injusta decisión", manifestó.

En octubre de 2025, Amnistía Internacional escribió a la FIFA y a la UEFA solicitando la suspensión de la IFA a menos que los clubes de los asentamientos ilegales fueran excluidos de inmediato de las ligas israelíes.