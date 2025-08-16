Fútbol.- AMP.- Joan García y Marcus Rashford, inscritos en LaLiga

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portero Joan García y el delantero británico Marcus Rashford han sido inscritos este sábado como jugadores del FC Barcelona en LaLiga, y podrán participar en el debut de los azulgranas este mismo sábado ante el RCD Mallorca en el Estadi Mallorca Son Moix (19.30 horas).

El caso del guardameta catalán se desatascó el pasado miércoles, después de que la Comisión Médica de LaLiga confirmase que la baja del portero alemán Marc-André Ter Stegen era superior a cuatro meses. De esta manera, el club azulgrana pudo dar de baja al germano e inscribir a García.

Ahora, en la web de LaLiga, el de Sallent aparece con el dorsal '13', mientras que Iñaki Peña porta el '1', que hasta ahora estaba en manos de Ter Stegen. Por su parte, el guardameta polaco Wojciech Szczesny sigue sin estar en la lista de inscritos.

Horas después, LaLiga confirmaba también la inscripción del delantero británico Marcus Rashford, por lo que solo quedan sin inscribirse de la primera plantilla el defensa Gerard Martín y Szczesny.

Además, el preparador culé, Hansi Flick, anunció la lista de convocados para el duelo ante el conjunto mallorquinista, en una que, además de los no inscritos, tampoco están los lesionados Robert Lewandowski y Marc Bernal.

La convocatoria de 23 futbolistas la integran Iñaki Peña, Alejandro Balde, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gavi, Ferran Torres, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Joan García, Marcus Rashford, Andreas Christensen, Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Jules Koundé, Eric García, Jofre Torrents, Dro, Toni Fernández, Guillermo y Diego Kochen.