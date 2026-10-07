AMP. Josan Ferrández (Elche CF), en libertad sin cargos tras ser detenido por presuntos malos tratos a su mujer

Archivo - Josan Ferrandez of Elche CF looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and Sevilla FC at Estadio Manuel Martinez Valero on January 19, 2026 in Elche, Alicante, Spain. - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Elche CF, Josan Ferrández, se encuentra en libertad y sin cargos después de haber sido detenido este martes y permanecer en los calabozos de los juzgados de Orihuela acusado de presuntos malos tratos por su mujer, según informan los diarios Información y Plaza Deportiva.

La detención de Josan Ferrández, que fue pregonero de las fiestas de Elche el pasado mes de agosto, se produjo en su localidad de residencia, Callosa del Segura. El lateral del equipo franjiverde y su pareja tienen dos hijas en común y están en proceso de separación, informa 'Información'.

En la denuncia presentada contra Josan Ferrández se aportaron pruebas como mensajes vejatorios de WhatsApp o fotografías con imágenes de moratones supuestamente causados por los malos tratos denunciados contra Josan.

En cambio, el futbolista de Crevillente ha sido puesto este miércoles en libertad y sin cargos tras la retirada de la denuncia por parte de su mujer, informa 'Plaza Deportiva'. Horas después, el jugador y su pareja, Rosa Duarte, compartieron en redes sociales un comunicado conjunto.

"Queremos manifestar conjuntamente que nos encontramos inmersos en un proceso de divorcio. Como ocurre en cualquier proceso de estas características, estamos atravesando momentos que no siempre son sencillos. No obstante, queremos dejar claro que mantenemos el respeto mutuo y nuestra voluntad de afrontar esta situación de la manera más respetuosa posible", rezó el texto.

En relación a las informaciones "y especulaciones" de este miércoles, Ferrández y Duarte señalaron que, "en este momento, no existe ningún procedimiento judicial abierto" que afecte al futbolista del Elche. "Por respeto a nuestra situación personal y, especialmente, a nuestro entorno más cercano, pedimos que cualquier cuestión relacionada con este proceso permanezca dentro de nuestra esfera privada", advirtieron.

"Nuestra voluntad es zanjar cualquier tipo de polémica y poder afrontar esta nueva etapa con respeto y normalidad. Agradecemos la comprensión y el respeto hacia nuestra privacidad", concluyó el comunicado del futbolista y su pareja.

El capitán del Elche CF renovó por una temporada con el equipo ilicitano, donde está considerado como una leyenda al cumplir en este curso 2026-27 su décima temporada y en las que ha vivido tres ascensos, dos a Primera y otro a Segunda División.