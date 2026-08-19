AMP. José Mourinho: "Soy menos emocional y más controlado"

Jose Mourinho, head coach of Real Madrid, looks on during the Real Madrid training session held in collaboration with CD Leganes at Alfredo Di Stefano stadium on July 28, 2026, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha asegurado que es una persona "menos emocional y más controlada" que cuando terminó su primera etapa en el club blanco en 2013 y que trata de aprender de sus "errores", además de afirmar que ha pedido a sus jugadores "sentido común".

"He cambiado tanto, como persona y como entrenador. Aunque yo diría que soy el mismo, con el mismo ADN. No puedo esconder o intentar ser lo que no soy. Tengo mucha más madurez, soy menos emocional, más controlado, aprendiendo con errores. Pero nunca con este 'feeling' de que me arrepienta de cosas, porque pienso que en la vida, arrepentirse de algo que ha pasado no te ayuda a nada. Hay que aprender de las experiencias", señaló en una entrevista a 'El Chiringuito' de Energy.

Además, afirmó que recala de nuevo en el Bernabéu con mucha "ilusión". "Vengo con el amor que me despierta el Real Madrid, con la responsabilidad que el Real Madrid exige, con la ilusión de un niño que no ha ganado nada. Vengo con todo absolutamente todo. Esto de prometer cosas como se hacía hace 20 años... No voy con estas historias. Si me preguntas si tengo sueños, tengo sueños", afirmó.

Por otra parte, el técnico portugués explicó cómo han ido sus primeras semanas al frente del equipo. "Me he encontrado un vestuario con muchas ganas de ganar y con sentido común, porque lo que les pido desde el primer día es sentido común. Hasta ahora no he tenido una única oportunidad de ser el líder agresivo que también puedo ser y también es parte de mi ADN, pero ellos me han protegido de esta versión que también es mía", subrayó.

Además, pidió que el comportamiento de sus futbolistas sea intachable. "Todo lo que les he pedido como principios básicos y negociables es sentido común. Decir 'tenéis que estar aquí una hora antes del entrenamiento y no cinco minutos antes' es sentido común. Es el fútbol de hoy, tienes que llegar antes, tienes que desayunar controlado por nutricionista, tienes que ir a gimnasio cada día a hacer prevención. Es por ti, es por nosotros", expuso.

"Todo lo que les he pedido es sentido común. Y hasta ahora parece muy fácil, pero aceptarlo no es tan fácil. No estamos libres de que durante la temporada pueda pasar algo, que es también muy normal que pase algo, pero hasta ahora no han dado ninguna oportunidad", continuó.

En otro orden de cosas, Mourinho habló del francés Kylian Mbappé. "Mbappé es increíble, es demasiado bueno. Es un jugador de un nivel estratosférico. No voy a juzgar lo que ha hecho temporada pasada, una temporada extraña, complicada para todos. Al final es siempre la misma historia, han sido Xabi -Alonso- y Álvaro -Arbeloa- los que han pagado los platos rotos. Yo digo siempre que ganar o perder es multifactorial. Se lo he dicho a los jugadores, no acepto las culpas solo para unos y los aplausos solo para unos", manifestó.

"Mucha gente falló el año pasado, no solo entrenadores, no solo jugadores, gente aquí dentro también ha fallado. Yo prefiero pensar lo que Kylian puede ser ahora. Y un tío que podía venir el 14 de agosto y se ha presentado el 12, ya me dice algo; se presentó porque quería jugar el partido contra el Schalke en condiciones de ganar. Entrena exactamente como todos, con el mismo compromiso, con la misma voluntad de mejorar", prosiguió.

En este sentido, afirmó que los futbolistas "tienen que correr más, tienen que presionar más". "Tenemos que ser más equipo todos, tanto uno como otro. Los números son números increíbles. Lo que los dos han hecho en el Mundial es increíble. Jude -Bellingham- ha hecho un Mundial increíble, pero Kylian ha hecho historia. Cuando tú vas con los mejores, tienes que hacer que los mejores consigan dentro de una dinámica de equipo ser ellos mismos. Estamos yendo en la dirección correcta. No soy yo quien está ilusionado, no son los aficionados, no es el presidente: ellos están ilusionados", advirtió.

"LAS DUDAS DE RODRI ME CREARON DUDAS A MÍ"

Mourinho también desveló que habló "un par de veces" con Rodri Hernández, centrocampista que eligió finalmente el FC Barcelona. "El club le hace una oferta muy buena. La relación con el Manchester City era muy buena", relató.

"No me falta Rodri, tuvo dudas. Las dudas que tuvo Rodri me crearon dudas a mí. Es un jugador extraordinario y muy correcto con nosotros, nada negativo que decir, pero yo pienso que Real Madrid es de una dimensión que no puede tener jugadores que se lo piensan dos veces. Tú contactas y el jugador te pregunta, '¿cuándo tengo que ir?'. Pero él estuvo muy correcto con nosotros y le deseo lo mejor, no demasiado, pero le deseo el bien", comentó.

El portugués defendió le gusta "mucho" la plantilla actual, sin Rodri. "Tenemos soluciones, tenemos calidad, tenemos jugadores que a lo mejor tú los miras y tú los analizas por lo que han hecho. Pero a mí me gusta también pensar que tengo la capacidad de mejorar jugadores y que un jugador que hoy es este, mañana puede ser diferente y mejor. Tenemos una gran plantilla, una plantilla hecha", agregó.

Además, Mourinho confesó que 'intervino' en la renovación de Vinícius Júnior con el Real Madrid. "Obviamente que hablé con él, pero Vinícius es un enamorado del Real Madrid. Lo único que le dije fue, 'Vini, ¿dónde quieres ir? Has estado solo en Brasil y solo conoces el Real Madrid. Cuando te vas, sabes lo que es el Real Madrid. No te vayas, no vale la pena'", dijo.

"Vini es otra moto, da placer verles trabajar. En cuanto al crecimiento del grupo, en el modo como estábamos trabajando y creciendo, le ha dado un 'feeling' muy importante", añadió, antes de abordar la actitud del brasileño, advirtiendo que "la gente tiene que aprender a comportarse con él", incluyendo a los árbitros.

Mourinho argumentó que el brasileño es "un jugador como otros". "Tú no puedes pitar un penalti si eres Pedrerol y no pitar penalti porque es Vinícius. No puedes proteger a Mourinho y no proteger a Vinícius. La gente tiene que mirar más allá de si es muy simpático o menos simpático. Tienes que mirarle dentro del campo como un jugador más", zanjó.