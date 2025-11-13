MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha aprovechado su estancia en Pekín para reunirse con China Media Group (CMG), encargada de emitir los partidos de LaLiga EA Sports en el país, de cara a fortalecer la "colaboración estratégica" entre ambas partes.

La patronal de clubes, encabezada por su presidente, Javier Tebas, ha formado parte de la delegación empresarial de España que ha acompañado a SSMM los Reyes en su visita oficial a China y ha aprovechado este viaje para estrechar sus lazos a nivel audiovisual y deportivo con el 'gigante' asiático.

"Reunión en Pekín con Shen Haixiong, viceministro del Departamento de Publicidad del Comité Central y presidente de China Media Group (CMG), uno de los grandes referentes y líder del sector mediático y la comunicación en el país", escribió Tebas en su perfil oficial de 'X'.

El dirigente recalcó que LaLiga y CMG "continúan fortaleciendo una colaboración estratégica que acerca el fútbol español a millones de aficionados chinos a través del canal CCTV-5, donde se emiten los partidos de LaLiga". "Seguiremos trabajando juntos para impulsar el desarrollo del fútbol, la innovación audiovisual, la creación de contenidos y la protección de los derechos audiovisuales, reforzando los lazos culturales y deportivos entre China y España", sentenció.

"China Media Group ha colaborado estrechamente con LaLiga durante mucho tiempo, llevando a cabo intercambios culturales entre los dos países mediante la cooperación en derechos de transmisión deportiva, la firma de memorandos de entendimiento y la organización conjunta de eventos deportivos, estrechando los lazos entre los pueblos de ambos países a través del fútbol", apuntó por su parte Shen Haixiong, en declaraciones recogidas por la web de la Televisión Central de China (CCTV).

El directivo dejó claro que desean "seguir impulsando el desarrollo de la industria del fútbol en ambos países, contribuyendo a la difusión de la cultura deportiva y logrando nuevos hitos en los intercambios entre pueblos, consolidando la exitosa cooperación previa".

"Tenemos la fortuna de poder llevar la emoción de LaLiga a un amplio público chino a través de la plataforma de CMG. Creo que las perspectivas de cooperación entre ambas partes en el ámbito cultural serán aún mayores en el futuro. Esperamos contribuir al desarrollo de las relaciones bilaterales y a fortalecer la amistad entre nuestros pueblos mediante intercambios y cooperación en áreas como el aprendizaje cultural mutuo, la cocreación de contenido, el intercambio tecnológico y la protección de los derechos de autor", afirmó Tebas.

Aparte de este encuentro, el presidente de LaLiga también participó en el Spain-China Business Summit de ICEX donde presentó los logros de la patronal durante sus diez años de presencia en China a nivel comercial, de innovación y de colaboración para seguir impulsando el desarrollo de la Liga China. "Un orgullo compartir este trabajo y contribuir, junto a otras empresas españolas, a reforzar la proyección internacional de nuestro deporte y de la marca España", expresó Tebas en 'X'.

En ese foro, el dirigente compartió panel con Li Kemin, presidenta de la Liga Profesional China; Marcia Mao, directora general de Negocio Internacional de JD.com, y Sofía Osborne, CEO del Grupo Osborne, para debatir sobre las oportunidades de colaboración bilateral.

En este sentido, Sergi Torrents, Managing Director de 'LaLiga China', recalcó que "el mercado chino es fundamental dentro de la estrategia global de LaLiga'. "Hoy llegamos a más de 900 millones de personas en China a través de múltiples plataformas y conectamos directamente con cerca de 10 millones de aficionados en redes sociales. Esta relación se sustenta en la cooperación, el aprendizaje mutuo y la pasión compartida por el fútbol", afirmó en relaciones facilitadas por LaLiga.

Por último, el organismo participó en la reunión del Consejo Asesor Empresarial España-China, celebrada en Pekín con la presencia de destacados representantes institucionales y empresariales de ambos países. Este Consejo, impulsado por CEOE y del que LaLiga es miembro fundador, constituye una plataforma estratégica para fortalecer las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre los dos países. Tebas también asistió también a la cena de gala ofrecida por el presidente de China, Xi Jinping, en honor a los Reyes, junto a los miembros del CAE y las delegaciones gubernamentales española y china.