AMP.- LaLiga, Liga Endesa y Asobal se unen a la AECC en la campaña solidaria 'Brazaletes de la Esperanza'

LaLiga y la AECC se unen en la campaña solidaria 'Brazaletes de la Esperanza' - LALIGA

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

LaLiga, la Liga Endesa, la Liga Nexus Energía Asobal, entre otras ligas y federaciones, y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) se unirán durante las próximas jornadas, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra el próximo 4 de febrero, en la campaña 'Brazaletes de la Esperanza', una iniciativa que celebra su tercer aniversario bajo el lema 'El símbolo que nos une' con el objetivo de visibilizar a los afectados por esta enfermedad.

Durante las jornadas de fin de semana del 30 de enero y 6 de febrero, los jugadores de los clubes que participen en la iniciativa saldrán al campo con una cinta similar a la que se suele utilizar en los momentos de luto, pero en lugar de negra será de color verde "como un símbolo de esperanza, acompañamiento y unidad frente al cáncer". Esta cinta verde también será lucida por los cuerpos técnicos, árbitros y medios de comunicación.

La iniciativa contará con la participación de los equipos de las competiciones oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion, LaLiga Genuine Moeve, Liga F Moeve, Federación Española de Baloncesto (FEB), Liga Endesa ACB, la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), Liga NEXUS Energía ASOBAL, la Real Federación Española de Rugby (FERugby), la Real Federación Española de Hockey (RFEH) o la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB).

LaLiga, por ejemplo, desarrollará distintas acciones durante las jornadas 22 y 23 de LaLiga EA Sports y las jornadas 24 y 25 de LaLiga Hypermotion, así como en LaLiga Genuine Moeve, que disputará este fin de semana su segunda sede de la temporada en Cádiz.

"Dentro de cada competición participarán equipos regionales y locales que ayudarán a dar la máxima voz posible a la acción, ayudando así a llevar el mensaje de esperanza y unidad a comunidades más pequeñas y diversas en todo el territorio español", desveló la AECC.