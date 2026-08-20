Pablo Maffeo, nuevo jugador del Valencia CF - VALENCIA CF

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista hispano-argentino Pablo Maffeo se ha convertido este jueves en nuevo refuerzo del Valencia CF para el curso 2026-27, en calidad de cedido con una opción de compra por dos campañas más, según ha comunicado el club valenciano en su página web y canales oficiales.

Maffeo, que fichó en julio por el Olympiacos, jugará a préstamo en el conjunto dirigido por Carlos Corberán por una temporada, aunque con la opción de convertirse en jugador en propiedad, para aportar "velocidad, energía y profundidad" al lateral derecho del combinado blanquinegro.

A sus 29 años tiene una "amplia experiencia", acorde a la nota de prensa, con 294 partidos oficiales ya disputados. El de Sant Joan Despí se formó en categorías inferiores del RCD Espanyol antes de incorporarse con 15 años a la academia del Manchester City, con el que debutó en el primer equipo en 2016. Posteriormente, ha defendido la camiseta de VfB Stuttgart, SD Huesca y RCD Mallorca, además del Olympiacos en Grecia.

"En el ámbito internacional, Maffeo ha formado parte de prácticamente todas las categorías inferiores de la selección española y en 2023 fue convocado, sin llegar a debutar, por Argentina para los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay y Brasil", zanjó el texto de prensa.

El nuevo jugador 'che' concedió su primera entrevista a los medios del Valencia CF. "Llevaba mucho tiempo queriendo venir aquí. He hablado con compañeros durante estos años que han podido venir aquí o que han salido de aquí y me han contado cómo es el Club y estoy súper feliz y emocionado", afirmó.

"Prácticamente los conozco a todos, de haber jugado contra ellos o, incluso, de haber jugado con alguna. Me siento como en casa. Tengo familia aquí, conozco Valencia y ese uno de los motivos por los que he venido, tengo una hija y compaginar eso con el fútbol es el mayor logro que hay", añadió sobre su nuevo vestuario.

Además, Maffeo confesó su conversación con Corberán. "Tuve una llamada con él. Me transmitió muchas ganas de trabajo, que las tengo. Me han hablado perfecto de él. Le agradezco la oportunidad que me da y que puede confiar en mí. Aquí tiene a un guerrero. Venir a Mestalla como rival siempre es complicado, por dentro sabes que vas a sufrir. Espero que este año Mestalla sea lo que viene siendo en su historia con el club. Tenemos que disfrutar y sufrir todos juntos. Será una temporada para recordar", dijo.

"Que te exijan y que cuando estén las cosas mal te aprieten, eso es muy bueno para todos porque tienes que sentir también esa presión. Pero también cuando van bien y mal, te ayudan. Es muy emocionante porque los sientes y te dan ese empujón de fuerza que puede valer una victoria", añadió sobre la afición.