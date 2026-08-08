AMP.- Muere el padre de Leo Messi, Jorge Messi, a los 68 años

Archivo - 18 December 2022, Qatar, Lusail: Argentina's Lionel Messi celebrates with his father Jorge Messi after Argentina's victory in the FIFA World Cup Qatar 2022 final soccer match against France at the Lusail Stadium. Photo: Robert Michael/dpa - Robert Michael/dpa - Archivo

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El padre del futbolista argentino Leo Messi, Jorge Messi, ha fallecido esta madrugada a los 68 años en un hospital de la ciudad de Rosario (Argentina) tras varios meses de enfermedad, según ha informado el diario en línea argentino Infobae.

Fue una figura fundamental en la carrera de su hijo, con el que se trasladó a vivir a Barcelona en el año 2000, tras pasar por las categorías inferiores de Newell's, para que este pudiese jugar en el FC Barcelona, donde se mantuvo hasta 2021. Ejerció como representante del actual futbolista del Inter Miami.

Empresario y representante, Jorge Messi estaba casado con Celia Cuccittini, con la que tuvo cuatro hijos: Leo, Rodrigo, Matías y María Sol.

Su ausencia en los partidos de la selección de Argentina durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y las lágrimas de su hijo al anotar en el primer partido de la albiceleste suscitaron los rumores, que fueron aplacados con un comunicado de la familia el 18 de junio.

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", informó entonces la familia, que lamentó la falta de "sensibilidad, respeto y escrúpulos" con la que algunas personas trataron la situación.

BARÇA Y REAL MADRID MUESTRAN SU PESAR

El FC Barcelona, donde Leo Messi militó hasta 2021, se unió a las múltiples muestras de dolor por el fallecimiento del padre del astro argentino. "El presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi", indicó en un comunicado.

"El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo", finalizó.

El Real Madrid también ofreció sus condolencias. "El Real Madrid CF, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz", señaló.

Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) acompañó en el dolor al capitán de la albiceleste. "La Asociación del Fútbol Argentino, con su presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi. Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!", escribió en redes sociales.