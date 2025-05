AMP. Pepe Reina anuncia su retirada: "Ahora sí que estoy vacío"

Archivo - Pepe Reina (Como 1907) celebrates the goal of Yannik Engelhardt (Como 1907) during the Italian championship Serie A football match between Como 1907 and AC Monza on 30 November 2024 at Stadio Giuseppe Sinigaglia in Como, Italy - Photo Morgese-Ro

Archivo - Pepe Reina (Como 1907) celebrates the goal of Yannik Engelhardt (Como 1907) during the Italian championship Serie A football match between Como 1907 and AC Monza on 30 November 2024 at Stadio Giuseppe Sinigaglia in Como, Italy - Photo Morgese-Ro - ALESSIO MORGESE / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El portero español Pepe Reina, actualmente en las filas del Como italiano, ha anunciado que se retirará al final de esta temporada, tras el partido de la última jornada de la Serie A de este viernes frente al Inter de Milán, donde pondrá fin a una carrera "muy bonita y muy completa".

"Se acaba la que ha sido una carrera muy bonita, una vida muy completa. Me siento afortunadísimo, mirando atrás, de todo lo que he vivido, más allá de los equipos o de las victorias, de la gente que he conocido. Las puertas que se quedan abiertas, he aprendido todo lo que significa un vestuario, en mayúsculas", señaló en una entrevista a Movistar+.

El madrileño, de 42 años, desveló que fue en enero cuando decidió que este sería su último curso como futbolista. "Doy gracias a Dios porque han sido muchos años, no me los esperaba, pensaba que la carrera iba a durar un poco menos. Creo que ha llegado el momento y me apetece cerrarlo aquí y seguir ligado al fútbol, porque eso corre por aquí y va a ser muy difícil quitármelo. Tengo la ilusión de empezar proyectos nuevos y de ilusionarme con otras cosas", apuntó.

De esta manera, Reina cerrará una trayectoria de 25 años que le ha llevado por equipos como el FC Barcelona (2000-02), el Villarreal (2002-05 y 2022-24), el Liverpool (2005-14), el Nápoles (2013-14 y 2015-18), el Bayern de Múnich (2014-15), el AC Milan (2018-20), el Aston Villa (2019-20), la Lazio (2020-22) y el Como 1907, donde ha coincidido con Cesc Fàbregas, compañero de la selección española campeona del mundo en 2010.

Con 'la Roja', primero con Luis Aragonés y después con Vicente del Bosque, fue un fijo y levantó las dos Eurocopas (2008 y 2012) y el Mundial (2010). En su palmarés figuran también una Supercopa de Europa, una FA Cup y una Carabao Cup con el Liverpool, una Bundesliga con el Bayern y una Copa de Italia con el Nápoles, entre otros títulos.

"El verano pasado lo pasé mal porque no encontraba un proyecto que me ilusionara hasta entrado el verano. Tenía esa espina, porque tenía cosas que ofrecer, pero ahora sí que estoy vacío. Al fútbol, desde esta posición ya no puedo ofrecerle más", afirmó.

Además, anunció sus intenciones de iniciar una carrera como entrenador. "Hay que ver lo que tienes, lo que puedes ofrecer, lo que te dan. Un entrenador se tiene que poner a disposición de sus jugadores y convencerles de su idea. Y seguir adaptándote, esto es una máquina de cambio. Ser inteligente y humilde a la vez para seguir aprendiendo y mejorando", manifestó.

Reina se despedirá este viernes en el duelo en el que el Como se enfrentará en casa al Inter de Milán, que se juega el 'Scudetto' con el Nápoles, exequipo del guardameta español. Los 'neroazzurri' (78), a un punto del conjunto napolitano (79), necesitan ganar a los de Cesc Fàbregas y que el líder no lo haga ante el Cagliari en el Diego Armando Maradona.