La Premier League confirma la culpabilidad del Manchester City por infringir de las normas financieras

Archivo - Corner flag illustration during the English championship Premier League football match between Manchester City and Crystal Palace on 16 December 2023 at the Etihad Stadium in Manchester, England - Photo Paul Phelan / ProSportsImages / DPPI - Paul Phelan / Pro Sports Images / AFP7 / Europa Pr

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Premier League ha confirmado este martes que una comisión independiente ha declarado culpable al Manchester City de cometer "infracciones graves" de las normas financieras de la liga inglesa durante nueve temporadas, así como de la mayoría de los cargos relativos a su falta de cooperación con la investigación.

Así, la comisión determinó que, entre las temporadas 2009-10 y 2017-18, el club 'citizen' concertó "contratos ficticios con varios de sus socios comerciales", además de "recurrir a acuerdos ficticios con otros para inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costes".

Además, asegura que presentó "cuentas inexactas" y "ocultó la situación real de sus finanzas", además de "incumplir significativamente los límites de gasto tanto de la Premier League como de la UEFA". "Durante la investigación de la Premier League, el Manchester City incurrió en múltiples incumplimientos de sus obligaciones de cooperación y de actuar de buena fe con la liga", añadió.

La comisión independiente concluyó que los acuerdos comerciales formaban parte "de un esquema de financiación encubierta" mediante el cual dichas empresas "solo debían abonar una parte de las cuotas de patrocinio correspondientes". "El resto era financiado por Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), propietaria del club", indicó, afirmando que también se establecieron "otros acuerdos ficticios financiados por ADUG para permitir al club registrar gastos operativos inferiores" a los realmente incurridos, así como un acuerdo con Fordham, entidad que adquirió los derechos de imagen de los jugadores del club.

Con ello, se buscaba "inflar artificialmente" los ingresos del club y reducir sus costes en más de 900 millones de libras esterlinas durante el periodo afectado. "La consecuencia fue que el club presentó cuentas inexactas y ocultó la verdadera situación de sus finanzas a sus auditores y a los organismos reguladores del fútbol. La Comisión concluyó que, con su conducta, el club tenía claramente la intención de eludir las normas de la Premier League", apuntó, asegurando que si todos los gastos se hubiesen reflejado correctamente se habría superado "los límites de gasto tanto de la liga como de la UEFA por una cuantía muy considerable".

La Premier League inició su investigación sobre el Manchester City en diciembre de 2018 y en febrero de 2023 presentó su denuncia. El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, recalcó que el City "infringió sistemáticamente las normas de la Premier League durante casi una década".

"Este caso y esta decisión son los más importantes en la historia de la Premier League. Quedan elementos del caso por resolver, entre ellos, qué sanción debe aplicarse por estas infracciones. Ahora que disponemos de la decisión de la comisión, nos comprometemos a avanzar con rapidez en la fase restante del proceso para aportar certidumbre a la Liga, a nuestros clubes y a los aficionados", explicó.

Una vez probados los cargos, la cuestión de la sanción se abordará "por separado en una audiencia posterior" ante la comisión independiente. El City puede apelar las conclusiones hasta el viernes 2 de octubre.