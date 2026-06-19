Archivo - Vedat Muriqi of RCD Mallorca looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Girona FC and RCD Mallorca at Montilivi stadium on May 01, 2026 in Girona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delantero kosovar Vedat Muriqi, máximo goleador histórico del RCD Mallorca en LaLiga EA Sports, y el defensa español Pablo Maffeo no continuarán en el equipo bermellón y jugarán la próxima temporada en el Fenerbahçe SK y en el Olympiacos FC, respectivamente, después de que el club balear haya llegado a un acuerdo con las entidades turca y griega para sus traspasos.

"El delantero abandona la isla con 155 partidos, 58 tantos y 12 asistencias, pero, sobre todo, siendo una leyenda en el club y uno de los futbolistas más queridos por toda la afición por su desempeño dentro y fuera del campo. El RCD Mallorca agradece enormemente su rendimiento en la entidad y le desea la mayor de las suertes en el futuro", señaló el club mallorquinista este viernes.

Muriqi llegó a Palma en condición de cedido en el mercado de invierno de la temporada 2021-22, en la que fue decisivo para lograr la permanencia en Primera División con cinco goles y tres asistencias. En el verano de 2022, el Mallorca se quedó en propiedad con el futbolista.

En la temporada 2022-23, anotó 16 goles, entre LaLiga y Copa del Rey, para que el equipo terminase noveno en el campeonato doméstico. En las siguientes dos campañas, Muriqi anotó siete tantos en cada una de ellas y fue titular en la final de la Copa del Rey de 2024 y las semifinales de la Supercopa de España de 2025.

En la recién finalizada temporada 2025-26, el kosovar se convirtió en el máximo goleador de la entidad en Primera División con 57 tantos, superando al camerunés Samuel Eto'o. Además, Muriqi acabó el curso siendo el segundo máximo anotador de LaLiga con 23 goles.

Además, el Mallorca anunció también la marcha del defensa español Pablo Maffeo al Olympiacos FC griego, que entrena el español José Luis Mendilibar. El lateral derecho abandona el club después de cinco temporadas, la primera (2021-2022) como cedido del equipo alemán VfB Stuttgart, defendiendo los colores bermellones, y donde disputó la final de la Copa del Rey en 2024 frente al Athletic Club, perdiendo en los penaltis.

El Mallorca destacó su trayectoria en el equipo con "160 partidos disputados como mallorquinista", en los que ha marcado "5 goles y repartido 15 asistencias". "El RCD Mallorca agradece su desempeño en la entidad y le desea la mayor de las suertes en el futuro", concluyó el club.