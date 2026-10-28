El Real Madrid se disculpa por las palabras de Mbappé y reitera su "profundo respeto por China"

Kylian Mbappe of Real Madrid CF in action during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 match between Real Madrid CF and RB Leipzig at Bernabeu stadium on October 21, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se disculpó este miércoles "por el malestar que hayan podido ocasionar las recientes palabras" del delantero francés Kylian Mbappé y reiteró su "profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos", después de la polémica por unas declaraciones del futbolista sobre un 'meme' en el que el rostro del jugador se superponía al del exlíder asiático Mao Zedong.

"El Real Madrid CF desea expresar sus disculpas al pueblo chino por el malestar que hayan podido ocasionar las recientes palabras de nuestro jugador Kylian Mbappé", dijo un comunicado de la entidad merengue, que defendió que mantiene "un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que sienten cariño y admiración por el Real Madrid".

Por ello, el club se sumó "a las disculpas públicas expresadas por Kylian Mbappé", en las que el propio jugador manifestó "su arrepentimiento por sus palabras" y reiteró "su respeto hacia el pueblo chino". "El Real Madrid reafirma su compromiso con los valores de respeto, convivencia y entendimiento entre culturas, y expresa su deseo de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y afecto que le unen a China y a sus ciudadanos", zanjó el conjunto madridista.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, valoró estas disculpas, en particular las del propio futbolista al ser preguntado este miércoles. "Nos tomamos seriamente la disculpa que ha ofrecido", afirmó sobre Mbappé, en una escueta pero positiva respuesta en rueda de prensa que recoge Global Times.

La televisión estatal china CCTV suspendió este martes las emisiones de LaLiga después de la polémica por unas declaraciones de Mbappé sobre un 'meme' en el que el rostro del jugador se superponía al del exlíder asiático Mao Zedong. El Gobierno chino explicó, según el medio nacional 'The Paper', que el goleador galo hirió los sentimientos nacionales al referirse a Mao Zedong, líder fundador de la República Popular, como "dictador chino".

"Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos", expresó Mbappé en una entrevista al programa francés 'The Bridge', preguntado por su 'meme' favorito.

El medio chino, citando fuentes oficiales, informó de que, para el Gobierno del país asiático, el futbolista había ofendido "profundamente a China" con sus declaraciones. Por ello, avanzaron que todas las transmisiones y anuncios en los que aparece Mbappé fueron suspendidos, asegurando que el veto podría extenderse, incluso, hasta romper "por completo" las colaboraciones.

Además, varias empresas chinas, como el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground, también rescindieron sus contratos publicitarios con el futbolista del francés. "Tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales", expresó un comunicado de Dongpeng Beverage Group.

Este veto también provocó la reacción del presidente de LaLiga, Javier Tebas, que lamentó "profundamente" las palabras del jugador, que causaron "malestar y ofensa en China". "Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de LaLiga, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino", escribió el dirigente en redes sociales, que entiende y respeta "plenamente la sensibilidad" del pueblo chino.

Tebas defendió que LaLiga y China han construido, "durante muchos años", una relación de "respeto, confianza y cooperación". "No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos", indicó el presidente de LaLiga en su perfil de 'X'.