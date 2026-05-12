AMP. El Real Madrid enviará "un dossier importante" a UEFA por el 'caso Negreira" y "meta por fin mano"

Florentino Perez attends during the Real Madrid Board of Directors meeting held at Ciudad Real Madrid on May 12, 2026 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

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"Llegaremos hasta el final porque es el caso más grande de corrupción que ha habido en la historia del fútbol", avisa Florentino Pérez

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se mostró muy contundente este martes con un "hecho que es terrible" y "el mayor escándalo de la historia" como calificó el 'caso Negreira', y van a presentar "un dossier importante" a la UEFA para que "meta mano porque no puede consentir que el fútbol más importante esté bajo sospecha".

"Nos hemos encontrado también en este último camino con un hecho que es terrible como el 'caso Negreira', un caso de corrupción del que no hay precedente en la historia del fútbol mundial, que es el mayor escándalo de la historia, que no se ha resuelto y que todavía colea", aseveró Pérez en rueda de prensa.

En una comparecencia de última hora, el mandatario, muy crítico con la prensa, eludió referirse prácticamente a nada de la actualidad deportiva, pero sí se refirió a este caso, del que ve "incomprensible que todavía" estén viendo "árbitros de aquella época en una competición como la Liga".

"Estamos haciendo un dossier importante que vamos a presentar de inmediato a la UEFA para que ataje de raíz y resuelva un caso por el bien del fútbol mundial", remarcó el empresario, que advirtió que "los 100.000 socios" del club están con él en "esa lucha".

En este sentido, recordó que "no solo sale perjudicado el Real Madrid y que beneficia al Barça". "El Barça siempre sale beneficiado, pero hay otros equipos que por hacer esas combinaciones resulta que también han salido perjudicados y que me lo cuentan a mí", remarcó Pérez.

"Vamos a ver si somos serios y la UEFA por fin mete mano en este tema, que lo va a meter porque no puede consentir que el fútbol más importante, que es el de Europa, esté bajo la sospecha. Vamos a ver lo que pasa por lo penal y luego por lo deportivo con la UEFA, que nos ha admitido que mandemos todo el dossier y lo tenemos perfecto. Yo he venido aquí a luchar y a defender al Real Madrid, no a que unos árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona", añadió.

El presidente del club madridista apuntó que se han enterado "hace muy poco que el jefe de los árbitros repartiera dinero durante dos décadas". "No nos lo podíamos imaginar. Ha salido tarde ese tema y desde entonces estamos pendientes y vamos a llegar hasta el final porque es el caso más grande de corrupción que ha habido en la historia del fútbol en el mundo y por el bien del fútbol, no por meternos con el Barcelona. Es que es una cosa como inconcebible, ¿no?", subrayó.

"Que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Champions, que son pocas ya lo sé, y siete Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14 porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Tengo que meterme con el tema Negreira porque, que lo dijo el instructor, es un caso de corrupción sistémica durante dos décadas", sentenció el presidente madridista.