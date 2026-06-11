AMP. El Real Madrid ficha a la centrocampista alemana Elisa Senss hasta 2030

Archivo - Elisa Senss of Eintracht Frankfurt .a.during the UEFA Women's Champions League qualifier match between Real Madrid and Eintracht Frankfurt at Estadio Alfredo Di Stefano on September 18, 2025 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista alemana Elisa Senss es el primer fichaje del Real Madrid para la próxima temporada 2026-27, tras firmar un contrato con el club blanco por las próximas cuatro campañas, hasta el 30 de junio de 2030.

"El Real Madrid CF y el Eintracht Frankfurt han llegado a un acuerdo por el que Elisa Senss queda vinculada a nuestro club durante las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030", informó la entidad madridista en un comunicado.

Senss, que se enfrentó al Real Madrid en la pasada Women's Champions League, ha desarrollado toda su carrera profesional en Alemania. Comenzó en el Meppen y en 2019 firmó por el Essen. Posteriormente, en 2022 llegó al Bayer Leverkusen, antes de firmar por el Eintracht Frankfurt en 2024.

Además, la jugadora, de 28 años y que aportará equilibrio y experiencia al centro del campo madridista, es internacional absoluta -suma 36 partidos con la selección- y conquistó la medalla de bronce con el combinado germano, frente a España, en los Juegos Olímpicos de París.

En una entrevista a los medios del club, Senss defendió que el Real Madrid "es el club más grande del mundo", por lo que siente "un gran honor" por defender la camiseta blanca. "Cuando vine aquí, me sorprendí porque es tan grande y tan mágico. Me gusta mucho. Quiero mejorar profesional y personalmente, y este es el club perfecto para hacerlo", aplaudió.

"Siempre me estoy riendo. Quiero estar junto a la gente. Como futbolista, soy una jugadora muy dinámica. Me gustan los duelos defensivos y jugar rápido, pasar líneas y construir el juego. Así que creo que puedo ayudar mucho al equipo", analizó.

Senss cree que el Real Madrid femenino "se ha desarrollado mucho en los últimos años" y avanzó que "en los próximos años" podrán "ganar títulos". "Estoy muy emocionada de jugar aquí. ¡Hala Madrid!", concluyó la centrocampista.