Archivo - Javier Tebas, President of LaLiga, during the Desayunos Deportivos Europa Press with Javier Tebas, President of LaLiga, at Camilo Jose Cela University on January 13, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha exigido este viernes la "dimisión inmediata" de Javier Tebas como presidente de LaLiga, después de que este comparase las actuaciones del club con mecanismos de propaganda de la Alemania nazi, y ha afirmado que sus conductas suponen una "falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales", además de señalar que sus ataques son "una auténtica lacra para el fútbol español".

"El Real Madrid CF considera que las manifestaciones y comportamientos reiterados de Javier Tebas resultarían inadmisibles en cualquier institución deportiva europea que se rija por principios de respeto, neutralidad e integridad, y que lo descalifican institucionalmente para continuar desempeñando los cargos que ocupa. En consecuencia, el Real Madrid CF exige su dimisión inmediata como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol", señaló el club blanco en un comunicado.

En una publicación de este viernes en la red social X, Tebas afirmó que la dirección del Real Madrid dirige "una orquesta de portaCOCES" en la que "Real Madrid TV lleva la voz cantante". "Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos. Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato. La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista", indicó.

En un extenso comunicado, la entidad madridista condenó las "intolerables" manifestaciones del presidente de la patronal. "El Real Madrid CF considera absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad que quien ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi para desacreditar a nuestro club, a su dirección y a su televisión. La aclaración de que no se refiere a la ideología nazi no atenúa el carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno de sus manifestaciones", expresó.

"Estas declaraciones constituyen un nuevo episodio de los ataques reiterados de Javier Tebas contra el Real Madrid, su presidente y sus medios de comunicación. Resulta inadmisible que aproveche incluso preguntas, informaciones u opiniones de periodistas ajenos al club para dirigir contra nosotros sus descalificaciones, atribuyéndonos actuaciones de terceros sobre las que no tenemos responsabilidad alguna", añadió.

Además, el club lamentó y calificó de "especialmente grave" que Tebas "utilice" esas declaraciones para cuestionar "las legítimas actuaciones" de la entidad y su televisión en relación con el 'caso Negreira'. "Ante la falta de una respuesta a la extraordinaria gravedad del 'caso Negreira' por parte de las dos instituciones en las que Javier Tebas ostenta responsabilidades de máxima relevancia, nuestro club ha tenido que acudir directamente a UEFA para exigir el completo esclarecimiento de los pagos realizados durante años por el FC Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y la adopción de las medidas necesarias para garantizar la integridad de las competiciones", subrayó.

"El Real Madrid exige asimismo una renovación integral del sistema arbitral y de las estructuras federativas de gobierno, gestión, supervisión y disciplina, mediante la renovación de quienes desempeñaron funciones de responsabilidad durante aquella etapa", continuó, afirmando que es "especialmente significativo" que Tebas, como presidente de LaLiga y vicepresidente de la RFEF, "organización en la que se integra el CTA", "dedique sus esfuerzos a desacreditar al Real Madrid en lugar de impulsar, desde sus responsabilidades institucionales, el esclarecimiento de estos gravísimos hechos y la necesaria regeneración del fútbol español".

En este sentido, acusó al presidente de LaLiga de actuar de manera partidista. "La conducta reiterada de Javier Tebas evidencia una falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales. Sus ataques constantes al Real Madrid y a quienes reclaman transparencia y regeneración constituyen, a juicio de nuestro club, una auténtica lacra para el fútbol español", manifestó, afirmando que el club continuará "defendiendo sus derechos, su prestigio institucional, el completo esclarecimiento del 'caso Negreira' y la necesaria regeneración del fútbol español".