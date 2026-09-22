Real Madrid ve "intolerable" que Tebas use "su posición institucional para seguir descalificando" al club

30 August 2026, Spain, Madrid: Florentino Perez, President of Real Madrid, waves from the stands in action during the Spanish Primera Division soccer match between Ral Madrid and Malaga at the Bernabeu Stadium. Photo: David Canales/SOPA Images via ZUMA Pr - David Canales/SOPA Images via ZU / DPA

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid cargó duramente este martes contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas, asegurando que ve "intolerable que use su posición institucional para seguir descalificando y atacando" al club y demandando "con urgencia un dirigente capaz de administrar" la patronal para que esta pueda "desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad".

"Nuestro club considera intolerable que el presidente de LaLiga utilice su posición institucional para seguir descalificando y atacando al Real Madrid de la manera que lo hace en cada una de sus intervenciones", señaló el conjunto madridista en un comunicado.

Este reaccionaba a un post de Tebas en su perfil oficial de 'X' en el que criticaba la actitud con el estamento arbitral del Real Madrid porque era una "coartada para tapar otras carencias que se ven a simple vista en estos primeros partidos de la temporada". Además, el dirigente dejaba claro que "la competición no es propiedad de nadie".

Para el 15 veces campeón de Europa, "es muy preocupante que quien tiene la responsabilidad de representar y proteger los intereses de todos los clubes de LaLiga, continúe obsesionado reiteradamente contra el Real Madrid", convirtiéndole en objeto "permanente de sus ataques públicos".

"Su última intervención es especialmente grave e incomprensible, impropia de un gestor responsable, porque lo hace comentando el artículo de un periodista independiente en un medio digital. Sin embargo, reacciona contra nuestro club permitiéndose además valorar nuestra estrategia deportiva, algo que es un despropósito total e irresponsable", añadió.

El club que preside Florentino Pérez advierte que "resulta del todo sorprendente que el presidente de LaLiga dedique su tiempo y sus canales personales a intentar desacreditar públicamente siempre al Real Madrid, en lugar de contribuir, desde la responsabilidad de su cargo, a generar confianza en las instituciones que deben garantizar la imparcialidad de la competición".

"De esta forma, continúa dañando la imagen de nuestra competición y del fútbol español en el mundo. A tenor de este comportamiento inadecuado y sostenido en el tiempo, entendemos que la competición profesional de fútbol en España necesita con urgencia un dirigente capaz de administrarla y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad", demanda.

En este sentido, el Real Madrid cree que se necesita en ese puesto "a alguien que comprenda la naturaleza de su cargo, porque el presidente de LaLiga no es el dueño de la competición, sino un gestor al servicio de los clubes que la integran y que le confían su dirección". "Los clubes necesitamos a alguien que sirva con honestidad a esta misión", sentenció.

TEBAS: "RESPETO A TODOS, SUBORDINACIÓN A NINGUNO"

Tras la publicación del comunicado madridista, Tebas ofreció su respuesta. "He leído el comunicado. Coincido plenamente en una frase: el presidente de LaLiga no es el dueño de la competición. El presidente del Real Madrid tampoco. Representar a todos los clubes exige defender la igualdad y la equidad entre ellos. También cuando se sostiene que "LaLiga no vale nada" sin el Real Madrid o que los árbitros perjudican "al negocio que les da de comer". Sobre esas afirmaciones, que motivaron mi respuesta, su comunicado no dice una palabra", indicó.

Además, afirmó que los comunicados blancos responden al objetivo de "desviar la atención de otros problemas". "Ahora se escudan en que respondí a un periodista "independiente". Pero ni el relato es nuevo ni lo es la estrategia de desviar la atención de otros problemas. Llevan años haciéndolo desde Real Madrid TV y a través de sus portaCOCes, hablando y escribiendo de una Liga adulterada jornada tras jornada. No pretendan presentar como una opinión ajena el discurso que alimentan desde su propia televisión y desde las instancias del club", expresó.

"Reclaman que contribuya a generar confianza en la imparcialidad de la competición. Precisamente por eso rechazo el relato de que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid. Criticar una decisión arbitral es legítimo. Convertir cada perjuicio en prueba de una persecución es otra cosa. ¿Eso genera confianza o daña la imagen del fútbol español?", prosiguió.

En este sentido, señaló que los dirigentes blancos "confunden neutralidad con independencia". "Si por neutralidad entienden no tomar partido ante nada, ni siquiera entre lo que está bien y lo que está mal, están pidiendo que renuncie a mi responsabilidad. La independencia exige decidir con criterio propio, sin presiones ni subordinaciones, aplicando las mismas reglas a todos y defendiendo el interés común. Eso implica tomar decisiones y posicionarse, aunque al Real Madrid no le guste", continuó.

"Defender los intereses de un club no significa asumir su discurso. Y representar a todos tampoco significa obedecer al más poderoso. Hay que defender los intereses de la competición, de LaLiga. Ni soy el dueño de LaLiga ni voy a gestionarla como si perteneciera a un solo club. Respeto a todos. Subordinación a ninguno", finalizó.