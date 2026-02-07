Archivo - Ilyas Chaira of Real Oviedo celebrates after scoring the team's first goal which was later disallowed by VAR during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Real Oviedo at San Mames on November 9, 2025, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Oviedo ha mostrado su "solidaridad y empatía" con los jugadores del Rayo Vallecano y ha agradecido que se haya priorizado la "integridad física y la seguridad de los futbolistas" con la suspensión de su partido de este sábado ante el conjunto rayista en Vallecas, pero denuncia el "perjuicio evidente" que supone el aplazamiento para su equipo, ya que se ha anunciado cuando ya se había desplazado a Madrid, y estudiará "acciones reglamentarias" para "salvaguardar el resultado del encuentro y garantizar unas condiciones competitivas equitativas".

"Esta decisión supone un perjuicio evidente para nuestra entidad, tanto desde el punto de vista deportivo como organizativo y económico, al haberse producido una vez efectuado el desplazamiento del equipo, así como para nuestros aficionados y los medios de comunicación que tenían previsto asistir al encuentro", señaló este sábado en un comunicado.

LaLiga anunció este sábado que el partido de la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo, previsto para este mismo sábado a las 14.00 horas en el Estadio de Vallecas, ha suspendía por el mal estado del césped del recinto, que no reúne "las garantías necesarias" para preservar "la integridad física de los jugadores".

La entidad asturiana, aunque agradeció que los organismos competentes "hayan priorizado la integridad física y la seguridad de los futbolistas", desveló que estudia incluso reclamar los tres puntos del partido. "A la vista de las circunstancias concurrentes, el Real Oviedo expresa su profundo malestar por el grave contratiempo generado y por la alteración sustancial de las condiciones de disponibilidad de jugadores que afecta directamente a nuestro equipo, teniendo en cuenta la situación clasificatoria y la relevancia de los puntos en disputa para ambas entidades", manifestó.

"En consecuencia, el club anuncia que estudiará y ejercitará cuantas acciones reglamentarias resulten procedentes ante los organismos competentes, con el objetivo de salvaguardar el resultado del encuentro y garantizar unas condiciones competitivas equitativas", prosiguió.

A pesar de todo, el Real Oviedo mostró su "solidaridad" con los futbolistas y el cuerpo técnico del Rayo Vallecano, que el viernes denunciaron la falta de soluciones por parte de la presidencia del club a distintas deficiencias en las instalaciones y en el desarrollo profesional del club. "El club manifiesta su solidaridad y empatía con la plantilla, el cuerpo técnico y la afición del Rayo Vallecano ante la situación que atraviesan, hecha pública en el día de ayer mediante un comunicado de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)", apuntó el club ovetense.

"SE HAN SALTADO TODAS LAS REGLAS"

El director deportivo del Real Oviedo, Roberto Suárez, lamentó lo ocurrido y anunció medidas. "Es una noticia terrible, es pésima. Nos solidarizamos con la situación que tiene el Rayo Vallecano, sus jugadores y su cuerpo técnico, pero entendemos que aquí hay unas reglas de juego y que se han saltado totalmente. En cada partido que tenemos en casa, tenemos que pasar unas pruebas de LaLiga, con sanciones. Que pase esta situación ahora mismo, es vergonzoso, es claramente mostrar el estado en que está nuestra competición", subrayó.

"Es una decepción cómo está el estado de la competición. Se han saltado todas las reglas, ahí está el reglamento para ver en qué condiciones se pueden suspender estos partidos. Yo creo que esto indica mucho cómo está LaLiga española", añadió.

En este sentido, criticó también las decisiones de LaLiga. "Llevamos muchas. Tragamos con horarios, tragamos con pasar estados del campo, sanciones, afición, pero esto no es normal. No es normal que tengamos a toda la afición viajando, no es normal que tengamos aquí todo preparado para jugar y que se sabe de sobra que el césped del estadio del Rayo Vallecano se acabó de poner ayer, con lo cual es imposible que esto esté bien. Hay que buscar alternativas y soluciones", advirtió.

"Esto nos pasa a los equipos pequeños. Entendemos que no jugamos ya todos con las mismas reglas, con las mismas cartas, y que mediatizas LaLiga. Entiendo que ellos tienen bajas, que tienen una situación diferente a la nuestra, pero no es lo mismo jugar este partido ahora que jugarlo dentro de 15 días, entre semana, con el momento en que venimos nosotros y que vienen otros equipos. ¿Qué quiere decir, que por esto vayamos a descender o mantenernos? No. Pero son situaciones muy importantes y que siempre son para el equipo pequeño. Entendemos que no nos están tratando como a todos los equipos de la competición", concluyó.