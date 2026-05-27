AMP. Riquelme presenta la 'Ciudad del Socio': "Un club no son solo títulos, son las personas que lo sienten"

Enrique Riquelme attends the Media during the opening of his new campaign headquarters for his candidacy for the presidency of Real Madrid next to Bernabeu stadium on May 25, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El empresario Enrique Riquelme ha presentado este miércoles de forma oficial el proyecto de su candidatura para presidir el Real Madrid, muy centrado en la figura del socio, cuya figura se ha ido "debilitando" en el club entre 2004 y 2026, y a los que se lo devolverá si sale ganador en las elecciones del próximo 7 de junio ante Florentino Pérez, con la 'Ciudad del Socio' como epicentro de su plan social.

"Hoy es un día muy especial porque es un proyecto que hacía falta y es la base para el socio del Real Madrid. Yo sé que el Real Madrid es un lugar para todos los madridistas en el mundo, pero creo que estas son unas elecciones con especial importancia después de 20 años sin ellas y unas elecciones que no hay que olvidar", ha señalado Riquelme durante el acto de presentación de su candidatura.

El empresario ha recordado que el conjunto madridista "es global, pero el club es de los socios", dejando que estos son "la base de todo este proyecto". "El Real Madrid se fundó como un club de socios y los socios quieren tener su club. Entre los años 50 y 80, el Real Madrid tenía un club donde los socios del Real Madrid podían convivir, podían ir con sus familias y se sentían parte de algo, se sentían dueños y orgullosos de que el club fuese realmente de todos los madridistas, pero ellos sabían que eran los dueños", ha expresado.

"Por eso mismo, entre 2004 y 2026, el Real Madrid ha perdido cualquier opción y se ha ido debilitando de que sea de sus socios. Ahora viene con la privatización y si quedaba algún mínimo de duda de que Real Madrid era de sus socios, está claro que va a dejar de serlo y ese es uno de los principales motivos por los que decidí dar el paso adelante y ser una voz legítima en contra, claramente, de la privatización", ha añadido. "Si soy presidente, volverá a ser de sus socios", ha remarcado.

El alicantino insistió en que en su proyecto "no hay una improvisación", porque trabajan en él desde 2021. "Hacía falta, es la base de y para el socio del Real Madrid". "Son elecciones con especial importancia después de 20 años sin ellas. El Madrid es global, pero el club es de los socios", remarcó.

Y entonces presentó el que es el epicentro de su plan social de la candidatura: la 'Ciudad del Socio', porque "un club no son solo títulos, son las personas que lo sienten". "Entre los años 50 y 80 había un club social en el que convivir y sentirte parte", avanzó.

Se trata de una propuesta integrada en su programa electoral que plantea la creación de un nuevo campus social, deportivo y familiar para los socios del club. "Es la mayor transformación por y para el socio en la historia del Real Madrid. Por primera vez se piensa en los dueños del club. Es un lugar para la convivencia", relató.

"Al socio le quedaba el estadio, hoy hasta la afición contraria tiene mejores asientos que los abonados. Hay peñas que llevan siete años esperando a ver valdebebas, ahora no tendrán que pedir permiso", defendió Riquelme.

La candidatura propone desarrollar una 'Ciudad del Socio' junto a la actual Ciudad Deportiva del Real Madrid, concebida como un espacio de uso prioritario para socios, familias y peñas madridistas. El proyecto se desplegaría en tres fases: una primera centrada en el campus social y deportivo; una segunda con un hotel 'premium' vinculado al ecosistema del club; y una tercera con un nuevo pabellón de baloncesto y conciertos para 15.000 espectadores.

REDUCCIÓN DE CUOTA DE SOCIO DE UN 50% HASTA QUE EL CLUB GANE UNA CHAMPIONS

El plan contempla más de 745.000 metros cuadrados de superficie total, más de 100.000 metros cuadrados construidos y más de 350.000 metros cuadrados de espacios exteriores. Incluye 84 instalaciones deportivas -pistas de tenis y pádel y campos de fútbol-, más de 80 puntos de restauración y más de 150 espacios de encuentro, formación, trabajo y eventos.

Riquelme avanzó que entre los principales equipamientos destacan un 'clubhouse' central con espacios de 'coworking' y restauración, un auditorio para eventos, zonas deportivas para fútbol, tenis, pádel y baloncesto, áreas familiares y un ágora madridista pensada para retransmisiones, celebraciones y encuentros sociales.

"El Real Madrid de baloncesto tiene que tener su arena. Además, en ese pabellón para 15.000 personas habrá conciertos, ahí no creemos molestar a nadie y rentabilizaremos esa parte de los conciertos", comentó en referencia a los conciertos cancelados en el Santiago Bernabéu.

Esta 'Ciudad del Socio' será un "lugar de unión y no de ruptura ni enfrentamiento", porque Riquelme insistió en que su campaña "está basada en el respeto". "Que el socio decida y que nadie decida por el socio. Doy un paso para que tengamos democracia", expresó. "El socio no solo verá el Real Madrid. Vivirá el Real Madrid", concluyó el vídeo creado por la candidatura.

Además, el empresario se mostró a favor de que el equipo femenino juegue en el Bernabéu los "partidos grandes". "Debe jugar en el Estadio Alfredo Di Stéfano, con más de 20.000 espectadores aumentando la capacidad. Modernizándolo", comentó.

Riquelme informó también de las medidas enfocadas a socios y peñistas dentro de su plan social. "Los socios son los grandes olvidados de Florentino Pérez y su junta. Este proyecto sitúa al socio en el centro, como un pilar institucional, social, económico y deportivo", señaló.

Así, el alicantino quiere "garantizar que el Real Madrid será siempre del 100% de los socios" y avanzó una reducción de la cuota de socio del 50% "hasta que no se vuelva a ganar una Champions". También pidió que la lista de espera para nuevos abonos sea "pública y transparente" y criticó que hay "mucho enchufe, amiguismo y padrinos".

Ante esto, en su programa incluirá la apertura de un sorteo de 10.000 nuevos abonos ante notario y la apertura de un cupo de socios entre madres y hermanos de socios ya existentes. Además, denunció que el club sea "el principal revendedor" de entradas, por lo que propuso un nuevo plan de cesión de abonos por el que el socio recupere inmediatamente, en siete días, el 70% del precio de venta final.

Porque el alicantino cree que hay que digitalizar la entidad con un "sistema tecnológico justo para entradas preferenciales de socios no abonados". Se acordó de los socios veteranos, para los que avanzó "atención preferente" y "recuperar el evento de calidad del 25 aniversario de los socios".

Y más iniciativas: sorteo de invitaciones al palco, que haya acompañantes a partidos de visitante, un abono de acompañante para el baloncesto, que el socio pueda ir con acompañante a los partidos del Real Madrid Castilla, una agencia de viajes para peñas y socios, precios entradas reducido en desplazamientos, mayor acceso a entrenamientos en fechas señaladas y de la cantera y la puesta en marcha del defensor del socio.

Riquelme se acordó también de las peñas madridistas, a las que prometió el Día de las peñas y la Grada de las Peñas, recuperar la Asamblea General de Peñas y descuentos en entradas. También se mostró partidario de recuperar el Trofeo Santiago Bernabéu, de proteger los dos himnos del club, que sonarían en el estadio en días de partido y de crear un consejo de sabios con los 100 socios más antiguos.

Finalmente, el alicantino cargó contra el 'caso Negreira'. "Es una de las mayores faltas de respeto y no ha pasado nada por no levantar la mano a tiempo", criticó la postura del club merengue en los últimos años, para terminar reiterando que quiere "poner al socio en el centro, no cada 20 años", con una "mayor cercanía" para "recuperar ese ADN".