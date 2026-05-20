AMP. Riquelme: "Trabajamos 24/7 para ver si podemos llegar a proponer algo ilusionante para el Real Madrid"

Archivo - El presidente de Cox, Enrique Riquelme, durante el ‘I Observatorio de la Energía’, en la Universidad Camilo José Cela, a 25 de noviembre de 2024, en Madrid (España). Organizado por El Español e Invertia el foro reúne expertos del sector para ana - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Enrique Riquelme, CEO de Cox, recalcó este miércoles que están "trabajando 24/7" para ver si pueden "llegar a proponer algo ilusionante" de cara a concurrir a las elecciones del Real Madrid, pero no ha confirmado si se presentará o no, con el plazo finalizando el 23 de mayo, dejando claro que tenían "una estrategia para 2028" y que lo que no quieren "es ser parte de una parafernalia en poco tiempo".

"Sí creemos que estamos trabajando, sí que lo digo de verdad y lo prometo, 24/7 y me van a echar de casa como siga así, en ver si podemos llegar a proponer algo ilusionante, al menos para estas elecciones o para las siguientes, y si vamos, si no se gana, al menos que cojan alguna de estas ideas para mejorar la calidad del Real Madrid, la calidad del socio", señaló Riquelme durante su participación el VII Foro Internacional de Expansión.

El empresario no tenía "un plan para hoy, ni mucho menos". "Hemos estado trabajando y sí había una estrategia para 2028. Se han adelantado tres años en final de temporada, sabemos qué normas hay, que se busca otro tipo de opiniones que sería bueno confrontar desde un punto de vista, con todo el respeto, de cómo vemos el Real Madrid en los próximos años y que los socios puedan opinar porque se habla mucho de transparencia, de democracia", subrayó.

"Lo que no vamos a hacer es ser parte de una parafernalia en poco tiempo. Tengo cinco días hábiles y estamos trabajando en una junta directiva de empresarios, de directivos y de madridistas que quieren apoyar. Hemos estado escuchando mucho tiempo y, especialmente estos días, al socio, al madridismo, a las peñas, qué es lo que se requiere, cuáles son los problemas que vemos desde el punto de vista financiero o qué es lo que ve el socio, cuáles son las ventajas de serlo y ver si podemos proponer algo a pesar de todas las normas y de lo complejo que es, por eso no ha habido elecciones en 20 años", advirtió.

Para Riquelme, "hay una obligación moral y ética" de esos socios del club que como él tienen "la suerte de poder dar un paso adelante y exponer algo que pueda tener sentido y ser ilusionante, o al menos dar un paso adelante en esa democracia de la que se habla". "Sabemos que es complicado, no somos nuevos, por lo tanto no tenemos derecho a quejarnos porque sabemos lo que hay. Sabemos que nos han dejado unos días y que nos hemos metido en un charco", remarcó.

El CEO de Cox insistió en que "vale la pena ver democracia y un proyecto". "No voy a decir si hoy voy, porque no lo sé. Estamos trabajando, tenemos cinco días, nos han dejado hasta el sábado y trabajaremos de aquí hasta el sábado en preparar el mejor proyecto", puntualizó.

En este sentido, confirmó que ese proyecto ya estaba algo adelantado porque "había cosas" en las que llevan "trabajando" hace tiempo. "Si vamos (a las elecciones), que me encantaría, la decisión no solamente es mía, es de mucha más gente, y será bajo una decisión ilusionante, por supuesto, pero desde el punto de vista deportivo también", expresó.

"RESPETO TOTAL A FLORENTINO PÉREZ QUE HA HECHO EL MEJOR REAL MADRID"

Riquelme tiene claro que no quieren limitarse a ser "parte de una estructura democrática y que no interesa al Real Madrid, al menos a algunos de los socios". "Pero si conseguimos crear algo ilusionante, que estamos cerca, a mí me encantaría. Aquí ya habla no Enrique de Cox, sino la parte de aficionado y la parte de ilusión. Veremos en los próximos días, no es nada estratégico y seguimos trabajando, no se puede decir más", remarcó.

El directivo, que recordó que "el mundo del deporte, especialmente el fútbol y el Real Madrid, es pasional", mostró su "respeto total al Real Madrid, a la institución y a Don Florentino Pérez, tanto como empresario como el presidente que ha hecho el mejor Real Madrid". "Hemos disfrutado todos de los títulos y de esta parte, pero también creo que en toda la vida debe haber cambio de ciclo y debe haber un plan de los próximos años", aseveró.