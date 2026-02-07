Fútbol.- AMP.- Suspendido el Rayo-Oviedo por el mal estado del césped de Vallecas

Archivo - General view during the spanish league, La Liga Santander, football match played between Rayo Vallecano and Girona FC at Estadio de Vallecas on March 18, 2023, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / Afp7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El partido de la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo, previsto para este sábado a las 14.00 horas en el Estadio de Vallecas, ha sido aplazado por el mal estado del césped del recinto, ya que no reúne "las garantías necesarias" para preservar "la integridad física de los jugadores", según ha informado LaLiga.

"Con el objetivo de velar por la integridad física de los jugadores, LaLiga ha resuelto la suspensión del partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports que debía disputarse entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo en el Estadio de Vallecas este sábado 7 de febrero a las 14 horas", señaló la patronal.

LaLiga explicó que el estado del césped del estadio madrileño no reúne las condiciones necesarias para que se pueda disputar el choque. "La decisión se adopta al comprobarse que, en el momento actual, el terreno de juego no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad", indicó.

"Cabe destacar que el Rayo Vallecano ha realizado importantes esfuerzos durante esta misma semana, acometiendo el cambio completo del césped del terreno de juego, con el objetivo de que el partido pudiera disputarse con normalidad. Sin embargo, las condiciones climatológicas adversas durante la ejecución de estos trabajos, así como las previsiones meteorológicas para las próximas horas, con continuidad de lluvias, han impedido que el césped alcance el estado óptimo necesario", prosiguió.

Además, explicó que durante todo este proceso, LaLiga ha estado "monitorizando de manera constante las labores de mantenimiento y adecuación del terreno de juego, trabajando de forma coordinada con el club y realizando un seguimiento continuo de la evolución de las condiciones del campo".

"Tanto el club como LaLiga han puesto todos los medios a su alcance para tratar de agotar todas las opciones de disputa del encuentro hasta el último momento. Sin embargo, la evolución del estado del terreno de juego y la previsión meteorológica para la jornada de hoy, con continuidad de lluvias, no permiten garantizar la integridad de los futbolistas, por lo que se ha considerado necesaria la suspensión del partido", apuntó, afirmando que ahora se abre un plazo para la presentación de propuestas de nueva fecha para la celebración del duelo.

RECLAMACIÓN DE LOS JUGADORES Y DEL CUERPO TÉCNICO

El viernes, los jugadores y cuerpo técnico del primer equipo del Rayo Vallecano denunciaron, a través de un comunicado publicado por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), la falta de soluciones por parte de la presidencia a distintas deficiencias en instalaciones y desarrollo profesional del club.

Así, desvelaron el "mal estado de los campos" de la Ciudad Deportiva, que no les permitió desarrollar la pretemporada con normalidad, y del césped de Vallecas. "En el último mes, el estado del césped del Estadio de Vallecas ha sido claramente deficiente, una situación que se ha ido agravando con el paso de las semanas y que ha quedado reflejado tanto en partidos anteriores como en la situación vivida hoy, a pocas horas de disputar un nuevo encuentro oficial", insiste.

También explicaron que trasladaron estas quejas al presidente del club, Raúl Martín Presa, afirmando que "las soluciones prometidas y las explicaciones recibidas hasta el momento no han resuelto de manera efectiva" la situación.