Archivo - FILED - 19 July 2019, Egypt, Cairo: A general view of the trophy during the award ceremony of the 2019 Africa Cup of Nations final soccer match between Senegal and Algeria at the Cairo International Stadium. the African football confederation CA - Gehad Hamdy/dpa - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha estimado este martes "por unanimidad" el recurso de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) contra la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) por la final de la Copa Africana de Naciones de Marruecos 2025, y ha confirmado el resultado al término del encuentro de 1-0 a favor de Senegal.

La FSF había interpuesto un recurso contra una decisión adoptada por el Tribunal de Apelación de la CAF en la que se declaraba que la selección nacional de Senegal había perdido la final de la Copa África de Naciones 2025 por incomparecencia y se atribuía la victoria a Marruecos.

En su recurso, la FSF alegó que la decisión del árbitro, Jean-Jacques Ngambo Ndala, de reanudar el partido en el minuto 109 (90+19) durante la final y permitir que ésta concluyera con un resultado deportivo no podía revisarse, ya que se enmarcaba en la doctrina de 'las reglas del juego'.

Por el contrario, la federación marroquí alegó que la decisión del árbitro no entraba dentro de la doctrina de 'las reglas del juego', ya que ésta no se debía aplicar a las consecuencias disciplinarias derivadas del comportamiento de la selección de Senegal.

La federación marroquí consideró que, al abandonar el terreno de juego momentáneamente, la selección de Senegal había infringido los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, lo que debería haber llevado al árbitro a dar por concluido el partido antes de tiempo. Además, alegó que el árbitro había cometido un error de derecho y que su decisión adolecía de arbitrariedad.

Tras examinar los argumentos esgrimidos por las partes, el TAS consideró que la decisión del árbitro de reanudar el partido o de darlo por terminado definitivamente era "una decisión que competía exclusivamente a su criterio".

"Al dar el pitido de reanudación del juego, el árbitro consideró que se cumplían las condiciones para reanudar el partido: ambos equipos se encontraban de nuevo en el terreno de juego y ambos habían manifestado su voluntad de reanudar el partido", apunta el organismo con sede en Lausana (Suiza).

A juicio del TAS, no cabe duda de que los efectos de la decisión del árbitro "se limitaban al terreno de juego". Por ello, el tribunal considera que la decisión del árbitro debe entenderse como parte de la doctrina de 'las reglas del juego'. Dado que los artículos 82 y 84 del Reglamento de la CAN tienen por único objeto determinar el resultado de un partido cuando el comportamiento de un equipo lleva al árbitro a declarar la suspensión definitiva, y "no son aplicables en este caso".

En conclusión, el Tribunal Arbitral considera que el árbitro "no cometió ningún error de derecho". El Tribunal Arbitral ha reconocido que el árbitro tuvo que tomar su decisión en un clima de extrema tensión. Sin embargo, estas circunstancias no permiten calificar dicha decisión de arbitraria, sino todo lo contrario. De hecho, no parece que el criterio del árbitro se viera afectado por elementos ajenos al juego.

En cuanto a los aspectos disciplinarios del asunto, el Tribunal Arbitral recordó que la FSF, el entrenador Pape Thiaw y algunos jugadores ya habían sido sancionados por la CAF, al término de procedimientos disciplinarios distintos.

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Tras hacerse pública la decisión, la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) señaló su "profunda satisfacción". "Lejos de consagrar la preeminencia de una parte sobre otra, esta decisión afirma, ante todo, el triunfo de la equidad deportiva y recuerda un principio fundamental: la verdad de un encuentro se establece exclusivamente en el terreno de juego, bajo el amparo del derecho deportivo", indicó.

"La FSF desea expresar su profundo agradecimiento a los 'Leones de la Teranga' y a su cuerpo técnico, a sus abogados y asesores, al presidente de la República y al Gobierno senegalés por su apoyo, así como a todos los aficionados, tanto en Senegal como en la diáspora", añadió.

Además, el presidente de la FSF, Abdoulaye Fall, recalcó que el TAS "ha hecho justicia al deporte". "Quiero reafirmar con firmeza los lazos de fraternidad que nos unen a la Real Federación Marroquí de Fútbol y al pueblo marroquí. El fútbol senegalés mira ahora con determinación hacia el futuro, con confianza y entusiasmo, en una África unida en torno a los valores del deporte", manifestó.

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Por su parte, la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) anunció que agotará todas las vías legales para impugnar el recurso. "La FRMF expresa su sorpresa y su protesta ante el hecho de que su solicitud no haya sido admitida. Dicha solicitud planteaba la necesidad de derivar las consecuencias jurídicas pertinentes de prácticas susceptibles de atentar contra la integridad y la credibilidad del procedimiento arbitral; en particular, los hechos constatados sobre la existencia de una comunicación entre el árbitro alemán Ulrich Haas y el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, 48 horas antes de que se anunciara la decisión", explicó el organismo.

Además, destacó que la resolución "no ha tenido en cuenta la orientación adoptada recientemente tanto por la International Football Association Board (IFAB), el organismo internacional encargado de las reglas del juego, como por la FIFA respecto al abandono del terreno de juego por parte de los jugadores sin la autorización del árbitro, así como las responsabilidades y sanciones disciplinarias que de ello se derivan".

"En consecuencia, la FRMF reitera su determinación de agotar todas las vías jurídicas de recurso posibles para impugnar esta decisión del TAS", concluyó.