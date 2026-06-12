Archivo - February 13, 2025, Valdebebas, Madrid, Spain: 3 TERESA ABELLEIRA of Real Madrid Women during the Queen's Cup Women's Soccer match between Real Madrid - Real Sociedad at Alfredo Di Stefano on Feb 13, 2025 in Madrid, Spain. - Europa Press/Contacto/Oscar Manuel Sanchez

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista escocesa Caroline Weir, máxima goleadora histórica del Real Madrid femenino, y la también centrocampista española Tere Abelleira no continuarán en el conjunto blanco la próxima temporada, ha anunciado este viernes el club madridista.

"El Real Madrid CF comunica que Caroline Weir ha decidido poner fin a su trayectoria como jugadora de nuestro equipo femenino. El Real Madrid le quiere transmitir su agradecimiento y su cariño por todo lo que ha aportado a nuestro club y por su profesionalidad, su compromiso y su trabajo durante estas cuatro temporadas", informó la entidad blanca.

La de Dunfermline, de 30 años, llegó al Real Madrid procedente del Manchester City en verano de 2022 y ha jugado 125 partidos con el equipo en los que ha marcado 63 tantos, convirtiéndose en la máxima goleadora histórica y la que más asistencias ha dado con la camiseta madridista.

"El Real Madrid, que siempre será su casa, le desea mucha suerte a ella y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida", finalizó el club en la despedida de la futbolista, que deja Madrid tras cuatro temporadas.

Horas después, el Real Madrid anunciaba también la marcha de Abelleira. "El Real Madrid CF comunica que Teresa Abelleira ha finalizado su etapa como jugadora de nuestro equipo femenino. El Real Madrid quiere expresarle su cariño y su agradecimiento por haber representado siempre los valores del Real Madrid durante estas seis temporadas que ha defendido nuestra camiseta", apuntó.

La pontevedresa, de 26 años, recaló en Chamartín en verano de 2020 procedente del RC Deportivo. En sus seis campañas con la camiseta blanca ha jugado 170 partidos, en los que ha marcado 13 goles. Además, con la selección española se proclamó campeona del mundo en 2023 y ganó la Liga de Naciones en 2024.

Sin embargo, su grave lesión de rodilla le ha impedido disputar ningún minuto este curso. "El Real Madrid es y será siempre su casa, y le desea mucha suerte a ella y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida", expresó el Real Madrid.