Fútbol.- AMP. El Valencia CF destituye a Corberán y contrata a Braulio Vázquez como nuevo director deportivo

Archivo - Martin Mantovani and Braulio Vazquez pose for photo with the Copa del Rey trophy during the draw of round of 8 for Copa del Rey celebrated at Ciudad de futbol de Las Rozas in Madrid on January 20, 2025, in Las Rozas, Spain. - Guillermo Martinez / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF ha resuelto el contrato existente con Carlos Corberán y su 'staff' técnico del primer equipo, después de sus malos resultados cosechados en el inicio de temporada 2026-27, y también ha finalizado la relación contractual con el que era su CEO de Fútbol, Ron Gourlay, así como con los miembros de su equipo de trabajo, mientras que anunció la contratación como nuevo Director Deportivo de Braulio Vázquez tras pagarle la cláusula de rescisión al CA Osasuna.

Así lo anunció este domingo la entidad valencianista desde su página web. "Corberán llegó al Valencia CF en diciembre de 2024 con el objetivo de liderar el proyecto deportivo en una situación compleja que pudo revertir, y ha desempeñado sus funciones con profesionalidad, pasión y máximo compromiso a lo largo de 72 partidos oficiales", añadió la nota.

"El club agradece al entrenador y a todos los integrantes de su cuerpo técnico el desempeño mostrado durante su estancia al frente del equipo", subrayó el texto de prensa. "El club comunicará próximamente la nueva estructura del área de fútbol y la configuración del próximo proyecto deportivo. De manera provisional, Óscar Sánchez, técnico del VCF Mestalla, se hará cargo del trabajo del primer equipo", informó.

"El club quiere trasladar un mensaje de estabilidad y confianza en el futuro, reafirmando su compromiso con la construcción de un proyecto deportivo sólido, competitivo y sostenible", apuntó el mismo comunicado.

Además, el Valencia CF decidió zanjar el contrato de Ron Gourlay y sus colaboradores Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei. "La decisión se enmarca en la voluntad del club de iniciar una nueva etapa en su estructura deportiva y de gestión del área de Fútbol. El Valencia CF quiere agradecer a Ron Gourlay el trabajo desarrollado durante su etapa en la entidad", concluyó la nota de prensa.

Posteriormente, el equipo valencianista comunicó la contratación de Braulio Vázquez como nuevo Director Deportivo, puesto que el gallego ocupaba desde 2017 en el CA Osasuna, que confirmó su marcha tras conocer que el club 'che' iba a abonar "la cláusula de rescisión reflejada en su relación contractual, cifrada en 290.000 euros".

El Valencia CF recordó que el pontevedrés "cuenta con una amplia y contrastada experiencia en la dirección deportiva en el fútbol español" y que ya ocupó este puesto en la entidad entre 2010 y 2013. "Braulio Vázquez regresa ahora al Valencia CF para asumir el reto de liderar la nueva estructura deportiva de la entidad. El club considera que su experiencia, conocimiento y trayectoria profesional contribuirán en esta nueva etapa en el Valencia CF", subrayó.

Por su parte, el CA Osasuna despidió a Vázquez agradeciéndole "su trabajo y el ciclo exitoso construído en la última década" y deseándole la mejor de las suertes en sus futuros retos", además de anunciar su relevo en la figura de José Antonio Prieto 'Cata', que ha desempeñado la función de secretario técnico del fútbol profesional desde 2017.