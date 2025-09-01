AMP. El Villarreal CF ficha al delantero georgiano Georges Mikautadze y traspasa a Eyong al Levante UD

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF continúa reforzando su plantilla y su delantera con el fichaje del delantero georgiano Georges Mikautadze, que firma por el conjunto castellonense por las próximas seis temporadas, hasta junio de 2031, tras el acuerdo alcanzado con el Olympique de Lyon francés, mientras que traspasó al camerunés Etta Eyong al Levante UD.

El futbolista, que en octubre cumplirá 25 años y actualmente concentrado con su selección, "es un habilidoso atacante que puede jugar como delantero centro o extremo izquierdo", detalló el 'Submarino Amarillo'. Con su selección, ha marcado 20 goles en 37 partidos, mientras que con el Lyon, con el que había jugado ya dos choques de la Ligue 1 de esta temporada, anotó 17 y repartió 11 asistencias la pasada campaña.

"Tiene gol, calidad, visión de juego y una fantástica conducción del esférico. Se distingue por su capacidad para generar ventajas y fabricar ocasiones de peligro cerca del área rival. También destaca por su potencia y su impresionante facilidad para ver portería o asistir a sus compañeros", continuó el Villarreal CF.

El equipo que entrena Marcelino García Toral advierte que "con este ambicioso movimiento, refuerza su parcela ofensiva incorporando a uno de los mejores atacantes del fútbol europeo". "Un fichaje ilusionante para dar un salto de nivel en una temporada exigente en la que el equipo amarillo juega la Liga de Campeones, además de LaLiga EA Sports y la Copa del Rey", recordó.

Posteriormente, el Villarreal CF y el Levante UD anunciaron el acuerdo para el traspaso al conjunto 'granota' del delantero camerunés Etta Eyong, una de la revelaciones en este inicio de campaña y que firma por el club de Orriols por las próximas cuatro temporadas.

El delantero africano llegó al 'Submarino Amarillo' en el verano de 2024 procedente del Cádiz CF, pero estuvo jugando principalmente en el filial, donde participó en 30 encuentros, con 19 goles anotados. Con el primer equipo castellonense debutó el 20 de abril de 2025 y en este inicio de temporada había sido una de las sorpresas, siendo titular en los tres choques de LaLiga EA Sports anotando un gol ante el Real Oviedo y repartiendo dos asistencias.

Ahora, el futbolista camerunés intentará elevar el nivel ofensivo de un Levante UD que no ha empezado demasiado bien su retorno a la Primera División con tres derrotas en sus tres encuentros.