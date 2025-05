AMP.- Xabi Alonso: "Podemos hacer cosas que enciendan al madridismo, es un reto muy bonito"

VALDEBEBAS (MADRID), 26 (EUROPA PRESS)

El nuevo entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, presentado este lunes, expresó que recoge "con mucho honor" el "legado" de Carlo Ancelotti, defendiendo que "sin su maestría" no estaría ahora al frente del banquillo madridista, para empezar "una nueva etapa" que siente que llega en "un buen momento" en el que "hacer cosas que enciendan al madridismo", desarrollando un juego "ambicioso" y "proactivo".

"Es un día muy emocionante, de los que se recuerdan, porque solo habrá una vez en la vida en la que pueda entrenar al Real Madrid. Siento orgullo, responsabilidad, pero también ilusión y energía. La siento como mi casa, tengo muchas ganas de empezar una nueva etapa", señaló el vasco en la rueda de prensa de presentación como nuevo técnico del conjunto madridista.

Alonso siente que "es el momento, un buen momento, que encaja por todas las partes" para coger las riendas del banquillo madridista. "Y lo siento en la gente, la gente se ilusiona, quiere creer, y eso me da energía. Después, hay que demostrarlo, pero es lo que me gusta, y es un buen momento", insistió.

"No me suele gustar autodescribirme, pero necesito esa cercanía en los entrenamientos, en los partidos, necesito esa conexión, para sentir cómo esta el equipo, qué necesita cada jugador. Es lo que me toca, me gusta estar cerca de ellos", comenzó a desgranar cómo será el Real Madrid de Xabi Alonso.

Y es que el sistema de este nuevo Real Madrid es una de las grandes preguntas. "Hoy el fútbol te pide ser flexible y dinámico. Claro que tengo una idea, pero esa foto fija puede cambiar. Quiero que el equipo transmita emoción, energía, jugando de una manera ambiciosa, que conecte con la gente. Buscamos esa simbiosis, ya veremos si con cuatro o con tres defensas", defendió.

"Me gusta que sepamos elegir los momentos. Con una idea de saber cómo hacer la presión alta, con organización, control, que sepamos qué hacer. Hoy en día tienes que saber manejar diferentes contextos, pero tengo la idea de un juego ambicioso, proactivo, que busque llevar la iniciativa, y tenemos jugadores para ello", agregó sobre el modelo.

Y en su plan, también entra reforzar una "muy buena plantilla", porque el deber del club es "siempre mejorar, en cualquier faceta". "Quiero tener esta comunicación con el club de consensuar cómo mejorar. Pero no es que llegue con exigencias, sino con ganas de trabajar y con la idea de poder mejorar", explicó.

"No (le da vértigo). Eso habla muy bien de lo que ha conseguido Carlo (Ancelotti), la exigencia en el Madrid es máxima, pero es un reto muy bonito. Podemos hacer cosas que enciendan al madridismo, que tengan ese orgullo intrínseco, a eso venimos. Seguro que tenemos esa energía para ese impulso que necesitamos", auguró.

"TENGO LA IDEA DE UN JUEGO AMBICIOSO, PROACTIVO Y DINÁMICO"

Dentro de ese reto, también sabe que debe "hacer un equipo y sacar el potencial de los jugadores", para que todos vayan "a una" y consigan "una fuerza muy potente". "Estoy pensando en cómo ser un equipo equilibrado y con control, darle un sentido colectivo. Nos dará una estabilidad que hará florecer las cualidades individuales", expresó.

El de Tolosa reveló cómo es el proceso para llegar al banquillo merengue. "El Real Madrid te tiene que querer, y que tú quieras, la segunda suele pasar", bromeó. "Esa energía y esa ilusión la plasmé cuando se oficializó. Ya he estado con algunos jugadores", confesó, antes de explicar por qué entrenará al equipo en el Mundial de Clubes y no después.

"Se han dado las circunstancias para que suceda así. Lo veo como una oportunidad para ir adelantando procesos, y también de pelear por un título. Si unimos ambas cosas, puede ser un gran inicio", deseó el vasco, que también tuvo palabras positivas para todos sus entrenadores.

Alonso afirmó que tuvo "suerte" de "tener muy buenos", y con todos tuvo "esa curiosidad y proximidad". "Mi padre fue entrenador, y él fue la mayor influencia. Pero tienes que tener tu propia personalidad y tu librillo, me gusta ser dinámico en las cosas a mejorar. Tengo buena relación con todos", relató.

"CON LUKA MODRIC NO SOY MUY OBJETIVO"

Hablando de nombres propios, Alonso reconoció que con Luka Modric, que no seguirá después del Mundial de clubes, no es "muy objetivo". "Fuimos compañeros. Ha sido el director de orquesta durante años, y ver la despedida me enorgullece de lo que es el club y de lo que ha sido él. Voy a tener la suerte de entrenarlo en el Mundial, voy a disfrutarlo, será un privilegio", expresó.

"Es una suerte que tengamos jugadores del nivel de Mbappé y Vinícius. Son dos jugadores diferenciales, les tenemos que sacar todo lo que tienen. Tengo ideas y voy a usarlo para ir trabajándolo y que ellos lo sientan. Cuando hay comunicación y conexión, las cosas funcionan mejor. Es la tarea que me toca", insistió en su idea de ser cercano con la plantilla.

Y quiso despejar los rumores sobre la posible salida del brasileño Rodrygo Goes. "Es jugador del Real Madrid. Tendrá una conversación con todos, la merecen. Es un jugador espectacular, la necesitaremos", dijo, antes de deshacerse en elogios hacia Jude Bellingham.

"Casi en cualquier sitio puede ser especial. Su irrupción es de jugador de época, será fundamental para los siguientes proyectos. Está en un buen momento para trabajar con él, para que sea una pieza fundamental. Yo le veo como centrocampista. Uno de los pasos es que sea lo más eficiente posible", analizó.

Antes, en su presentación oficial, ya habló de "día muy especial" y "marcado en el calendario". "Estoy muy feliz de poder estar aquí, en la que siento que es mi casa. El vínculo con el Real Madrid y el madridismo nunca ha dejado de existir. Ha vuelto a renacer ese sentimiento. Es el inicio de una etapa", manifestó en su discurso durante el acto en la ciudad deportiva del club madridista en Valdebebas.

El de Tolosa, de 43 años, no paró de sonreir, orgulloso al ver las imágenes del vídeo que el club preparó de su etapa como jugador y como entrenador. "Gracias, presidente, por la confianza, por pensar que soy la persona indicada para esta nueva etapa. Necesitamos energía e ilusión. Siento que el madridismo tiene esa ilusión por crecer y hacer aún más grande la historia de este club", afirmó.

El técnico vasco también se acordó de su predecesor, Carlo Ancelotti. "Fue mi entrenador, una gran persona, un entrenador que me marcó, una gran influencia. Sin su maestría, sin ese aprendizaje, no estaría aquí. Tomo el relevo, recojo el legado, con mucho honor y mucho orgullo de ocupar el lugar donde Carlo lo ha hecho tan bien. Espero cumplir con las expectativas y poder llevar al club donde esperamos llegar", deseó.

"Empezamos una nueva etapa, y siento que el club y la afición estamos unidos. Tenemos un gran equipo, unos jugadores con un potencial fantástico, y eso me da razones para venir con energía, ilusión, para construir un gran equipo. Con la convicción de que podemos conseguir cosas dignas del Real Madrid. Y con la afición, que transmitamos emociones, que disfruten en el estadio, en la tele, que digan 'ese es mi Real Madrid'. Si conseguimos encender eso, tendremos una fuerza imparable", concluyó su discurso.