Fútbol.- AMP. Yan Diomande, nuevo jugador del Real Madrid hasta 2033

Archivo - 11 April 2026, Saxony, Leipzig: Leipzig's Yan Diomande reacts during the German Bundesliga soccer match between RB Leipzig and Borussia Moenchengladbach at Red Bull Arena. Photo: Jan Woitas/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemä den Vorgaben der DFL Deu - Jan Woitas/dpa - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El extremo internacional costamarfileño Yan Diomande, de 19 años, jugará en el Real Madrid las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033 y procedente del RB Leipzig alemán, según informó la entidad madridista en un comunicado emitido este jueves.

Después de semanas de negociaciones, el club blanco hizo oficial la llegada de Diomande, la cual aceleró tras el reciente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El joven futbolista, de 19 años, estuvo fuera de la dinámica de la pretemporada del club germano por enfermedad, aunque se reincorporó este miércoles, pero un día después abandonó Austria para pasar el reconocimiento médico con el conjunto merengue.

"El Real Madrid CF y el RB Leipzig han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Yan Diomande, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033", rezó el comunicado del club merengue.

El traspaso, según las últimas informaciones, se habría cerrado por unos 125 millones de euros, después de que una primera oferta del Real Madrid de 105 millones, rechazada entonces por el Leipzig. Finalmente, la operación ha concluido de forma positiva para el club merengue, que suma un joven talento a la parcela ofensiva para luchar por, en principio, ocupar la zona derecha del ataque, acompañando al francés Kylian Mbappé y el brasileño Vinícius Júnior, que sigue sin renovar.

Nacido en Abiyán, Diomande se formó en la DME Academy en Estados Unidos y en las categorías inferiores del CD Leganés, club con el que debutó en marzo de 2025, precisamente contra el Real Madrid antes de ser traspasado por 20 millones de euros al Leizpig. Con el club alemán fue nombrado mejor jugador joven de la Bundesliga en la temporada 2025-26, con 12 goles y 8 asistencias.

Además, Diomande, cuyo fichaje era pretendido también por el Paris Saint-Germain, pero que se retiró de la puja "por las desproporcionadas" cantidades del traspaso y salario del futbolista, se convirtió en el pasado Mundial en el jugador marfileño más joven en debutar en una Copa del Mundo.

El exfutbolista del Leganés se convierte así en el sexto fichaje, al margen del técnico José Mourinho, del Real Madrid para la próxima temporada 2026-27, después de los del Ibrahima Konaté, los españoles Marc Cucurella y Carlos Espí, el neerlandés Denzel Dumfries y el portugués Bernardo Silva.

En un comunicado del Leipzig, Diomande se mostró "inmensamente agradecido" al club alemán, que creyó en él hace un año, "a pesar de que solo había jugado unos pocos partidos profesionales". "Depositaron su confianza en mí y me dieron la oportunidad de demostrar mi valía al más alto nivel", relató.

"Pude consolidarme en una de las mejores ligas de Europa, ganarme un puesto en la selección de Costa de Marfil y representar a mi país en el escenario más importante posible: el Mundial. Nada de esto habría sido posible sin el Leipzig, y siempre estaré agradecido por ello", agregó.

Sin embargo, el joven jugador reconoció que "el fichaje por el Real Madrid es la realización de un sueño de infancia". "Estoy aún más agradecido a la directiva del Leipzig por hacer posible este traspaso a pesar de mi contrato vigente", agradeció.

"Hoy comienza un nuevo capítulo. Decir adiós nunca es fácil, pero estoy ilusionado con lo que me depara el futuro y siempre estaré inmensamente orgulloso. Recordando mi etapa en Leipzig, este club siempre tendrá un lugar especial en mi corazón, y seguiré de cerca la trayectoria del Leipzig. ¿Quién sabe? Quizás nos volvamos a ver pronto en la Champions. Gracias por todo", concluyó el jugador.

Por su parte, desde el club alemán destacaron la "actitud despreocupada", la "disposición para aprender" y la "gran valentía" del jugador marfileño. "Nos enorgullece que su excelente rendimiento en el Leipzig haya atraído tanta atención internacional", dijo Marcel Schäfer, director deportivo del club alemán.

"Agradecemos a Yan su compromiso, su actitud positiva y los muchos momentos especiales que compartió con la camiseta del Leipzig. Le deseamos todo lo mejor y mucho éxito en sus futuros proyectos deportivos y personales", zanjó.