AMP2. Atlético-FC Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad, en semifinales de la Copa del Rey Mapfre

Archivo - Lamine Yamal of FC Barcelona and Clement Lenglet of Atletico de Madrid in action during the Spanish Cup, Copa del Rey, football match Semifinal Second Leg played between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano on April 02 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

LAS ROZAS (MADRID), 6 (EUROPA PRESS)

El Atlético de Madrid se enfrentará al FC Barcelona y el Athletic Club, a la Real Sociedad, en dos bonitas y emocionantes semifinales de la Copa del Rey Mapfre 2025-2026, según deparó el sorteo celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El conjunto colchonero y el vizcaíno ejercerán de locales en el primer partido de esta penúltima eliminatoria ya a doble partido, con la ida entre el 10 y el 12 de febrero y la vuelta programada para el 3-5 de marzo. La final será el fin de semana del 18-19 de abril en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Al igual que la pasada temporada, el FC Barcelona, actual campeón, y el Atlético de Madrid se verán las caras en la penúltima ronda del torneo del 'k.o', aunque esta vez el primer capítulo será en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

El año pasado, ambos equipos dieron un gran espectáculo en la ida celebrada en el Estadi Lluis Companys, con un marcador final de 4-4, mientras que el conjunto de Hansi Flick selló su billete para la final con un triunfo por 0-1 en la vuelta en la capital gracias a un gol de Ferran Torres.

Para ambos equipos, esta eliminatoria les permitirá jugar por primera vez ante su público en esta edición de la Copa del Rey Mapfre con los blaugranas, que tendrán su primer rival de Primera, eliminando a domicilio al CD Guadalajara, el Racing de Santander y Albacete Balompié y los rojiblancos al Atlético Baleares, el Deportivo de La Coruña y el Real Betis. Además, será el primer partido copero en el remodelado Spotify Camp Nou, que no albergaba uno de esta competición desde abril de 2023, de mal recuerdo por la goleada 0-4 del Real Madrid que le dio el pase a la final.

El Atlético, en su tercera semifinal consecutiva de Copa, intentará romper su mala racha contra el FC Barcelona en este torneo ya que los blaugranas se han llevado los últimos cuatro cruces. Además del de la pasada temporada, el Barça salió vencedor en 2017 (semifinales), 2015 (cuartos) y 2009 (octavos), por lo que hay que remontarse al año 2000 para ver la última clasificación colchonera ante este rival, entonces por la recordada incomparecencia 'culer' en el partido de vuelta por no tener a sus principales jugadores de la primera plantilla y tras haber caído 3-0 en la ida.

DERBI VASCO EN SEMIFINALES

Pero la otra eliminatoria de estas semifinales no le irá a la zaga, sobre todo en contenido emotivo ya que será un siempre apasionante derbi vasco entre el Athletic Club y la Real Sociedad, con la ida en San Mamés y la vuelta en Anoeta.

Un duelo que será una especie de revancha de la final que disputaron ambos en el año 2021 y aplazada un año por la pandemia, y que se disputó sin público en La Cartuja por este motivo y con victoria 'txuri-urdin' por 1-0 gracias a un gol de penalti de Mikel Oyarzabal.

Este derbi no es muy habitual en la Copa del Rey y de hecho hay que remontarse a 1987 para ver el último en eliminatorias, también en una semifinal con la ida en Atocha y la vuelta en San Mamés y decidida a favor del conjunto guipuzcoano, posterior campeón, por un solitario gol de José Mari Bakero en 'La Catedral'.

Los dos equipos se volverán a encontrar por tercera vez en esta temporada ya que han disputado los dos choques de LaLiga EA Sports, con victoria 3-2 de la Real Sociedad en San Sebastián y 1-1 en Bilbao, precisamente el pasado domingo.

--EMPAREJAMIENTOS DE SEMIFINALES DE LA COPA DEL REY MAPFRE.

IDA.

Miércoles 11 de febrero.

Athletic Club - Real Sociedad 21.00.

Jueves 12 de febrero.

Atlético de Madrid - FC Barcelona 21.00.

VUELTA.

Martes 3 de marzo.

FC Barcelona - Atlético de Madrid 21.00.

Miércoles 4 de marzo.

Real Sociedad - Athletic Club 21.00.