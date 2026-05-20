AMP2. Riquelme: "Pueden ser las últimas elecciones del Real Madrid porque se anuncia que viene la privatización"

El empresario Enrique Riquelme, durante la segunda jornada del VII Foro Internacional Expansión, en el Parador de Alcalá de Henares, a 20 de mayo de 2025, en Alcalá de Henares, Madrid (España). El foro, organizado por el diario económico, reúne a líderes - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Enrique Riquelme, CEO de Cox, recalcó este miércoles que están "trabajando 24/7" para ver si pueden "llegar a proponer algo ilusionante" de cara a concurrir a las elecciones del Real Madrid, pero no ha confirmado si se presentará o no, con el plazo finalizando el 23 de mayo, dejando claro que tenían "una estrategia para 2028" y que este puede ser el último proceso electoral en el club "porque se anuncia que viene la privatización".

"Sí creemos que estamos trabajando, sí que lo digo de verdad y lo prometo, 24/7 y me van a echar de casa como siga así, en ver si podemos llegar a proponer algo ilusionante, al menos para estas elecciones o para las siguientes, y si vamos, si no se gana, al menos que cojan alguna de estas ideas para mejorar la calidad del Real Madrid, la calidad del socio", señaló Riquelme durante su participación el VII Foro Internacional de Expansión.

El empresario no tenía "un plan para hoy, ni mucho menos". "Hemos estado trabajando y sí había una estrategia para 2028. Se han adelantado tres años en final de temporada, sabemos qué normas hay, que se busca otro tipo de opiniones que sería bueno confrontar desde un punto de vista, con todo el respeto, de cómo vemos el Real Madrid en los próximos años y que los socios puedan opinar porque se habla mucho de transparencia, de democracia", subrayó.

"Lo que no vamos a hacer es ser parte de una parafernalia en poco tiempo. Tengo cinco días hábiles y estamos trabajando en una junta directiva de empresarios, de directivos y de madridistas que quieren apoyar. Hemos estado escuchando mucho tiempo y, especialmente estos días, al socio, al madridismo, a las peñas, qué es lo que se requiere, cuáles son los problemas que vemos desde el punto de vista financiero o qué es lo que ve el socio, cuáles son las ventajas de serlo y ver si podemos proponer algo a pesar de todas las normas y de lo complejo que es, por eso no ha habido elecciones en 20 años", advirtió.

Para Riquelme, "hay una obligación moral y ética" de esos socios del club que como él tienen "la suerte de poder dar un paso adelante y exponer algo que pueda tener sentido y ser ilusionante, o al menos dar un paso adelante en esa democracia de la que se habla". "Sabemos que es complicado, no somos nuevos, por lo tanto no tenemos derecho a quejarnos porque sabemos lo que hay. Sabemos que nos han dejado unos días y que nos hemos metido en un charco", remarcó.

El CEO de Cox insistió en que "vale la pena ver democracia y un proyecto". "No voy a decir si hoy voy, porque no lo sé. Estamos trabajando, tenemos cinco días, nos han dejado hasta el sábado y trabajaremos de aquí hasta el sábado en preparar el mejor proyecto", puntualizó.

En este sentido, confirmó que ese proyecto ya estaba algo adelantado porque "había cosas" en las que llevan "trabajando" hace tiempo. "Si vamos (a las elecciones), que me encantaría, la decisión no solamente es mía, es de mucha más gente, y será bajo una decisión ilusionante, por supuesto, pero desde el punto de vista deportivo también", expresó.

"RESPETO TOTAL A FLORENTINO PÉREZ QUE HA HECHO EL MEJOR REAL MADRID"

Riquelme tiene claro que no quieren limitarse a ser "parte de una estructura democrática y que no interesa al Real Madrid, al menos a algunos de los socios". "Pero si conseguimos crear algo ilusionante, que estamos cerca, a mí me encantaría. Aquí ya habla no Enrique de Cox, sino la parte de aficionado y la parte de ilusión. Veremos en los próximos días, no es nada estratégico y seguimos trabajando, no se puede decir más", remarcó.

El directivo, que recordó que "el mundo del deporte, especialmente el fútbol y el Real Madrid, es pasional", mostró su "respeto total al Real Madrid, a la institución y a Don Florentino Pérez, tanto como empresario como el presidente que ha hecho el mejor Real Madrid". "Hemos disfrutado todos de los títulos y de esta parte, pero también creo que en toda la vida debe haber cambio de ciclo y debe haber un plan de los próximos años", aseveró.

Posteriormente, el empresario atendió a los medios de comunicación donde remarcó que están en su "derecho de agotar el poco plazo que hay para llegar hasta el sábado". "El sábado anunciaremos una decisión, no es nada estratégico, es agotar el poco plazo para crear algo ilusionante donde el socio pueda ver realmente un proyecto y una ilusión a 10, 15 años vista, independientemente luego de quien lo vea", reiteró.

Riquelme apeló de nuevo "a la responsabilidad" como socio y a la creencia de que es el "momento", si logran conformar "deportivamente algo ilusionante de aquí al fin de semana", de que propongan "un proyecto que no solo sea ilusionante para el socio".

"Hay muchas cosas que hemos escuchado estos días y tenemos un proyecto que veníamos desde hace ya varios años preparando, superilusionante, transformador para los que son socios y ahora también estamos haciendo algo ilusionante para la parte deportiva, con un plan en todos los sentidos a medio-largo plazo", prosiguió.

"SI VAMOS SERÁ CON UN PLAN DEPORTIVO TREMENDAMENTE IMPRESIONANTE"

Riquelme agradeció "mucho el interés" que está suscitando este proyecto e incidió en que "es bueno para el madridismo" que existan "otras opciones, siempre con el máximo respeto" a la figura de Florentino Pérez con el que "no hay ningún ánimo de entrar en tono ni de conflicto".

En este punto, el CEO de Cox avisó de que no se puede olvidar "una cosa importante". "Pueden ser las últimas elecciones, es lo que piensan muchos del Real Madrid, porque viene la privatización, eso es lo que se anuncia", manifestó. "Y muchos creemos que tenemos la obligación ética y moral, y que no estamos de acuerdo con esa privatización, de que el Real Madrid siga siendo de sus socios y tenga un lugar un 'poquito' más especial para esos socios con transparencia y gobernanza. Si proponemos algo, irá en esa línea", zanjó.

Enrique Riquelme no dio "nombres" de su proyecto deportivo porque "sería meter a gente en un conflicto innecesario". "Hay gente que está jugando en otros equipos, pero si vamos a las elecciones será con un plan tremendamente impresionante también en el ámbito deportivo", se limitó a decir.

"Mañana jueves tenemos que escribir a la Junta Electoral porque vimos en las normas electorales que dos días antes nos adelantaban el plazo para avisar si íbamos a concurrir. Luego habrá que ver si agotamos nuestro tiempo para el sábado para decidir. Un proyecto ilusionante, una serie de jugadores necesarios y de perfiles deportivos no se cierra en cinco días, estamos haciendo todo lo imposible y hay un proyecto ilusionante, sin ninguna duda, le daremos un paso adelante", sentenció.