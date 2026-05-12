Florentino Perez attends during the Real Madrid Board of Directors meeting held at Ciudad Real Madrid on May 12, 2026 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha comparecido este martes ante los medios de comunicación para convocar elecciones a las que se va a presentar para seguir liderando al 15 veces campeón de Europa, descartando que haya pensado en dimitir, y denunció "una orquestación de los malos periodistas" contra el club blanco.

"Lamento decirles, por lo que me cuentan por ahí, que no voy a dimitir sino que le he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual", ha indicado Pérez en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva del club.

El empresario, que ha dejado claro que tiene "una salud perfecta", ha recalcado que lleva trabajando desde el año 2000 "para que los dueños del club fueran los socios, a diferencia de lo que ocurre en otros clubes". "He tomado esa decisión porque se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Real Madrid y especialmente contra mí", criticó.

"Es verdad que aprovechan que hemos tenido unos resultados que no han sido los mejores, pero esto es algo que asumimos porque en el deporte no se gana siempre", ha subrayado, quejándose de que muchas "aprovechan la situación" para atacarle "personalmente".

Pérez reiteró en más de una ocasión que en el Real Madrid "no hay un solo dueño", porque "es de los 100.000 socios". "Dicen '¿dónde está Florentino?' Si yo normalmente no hablo. Dicen que no existo, que estoy enfermo, unos me han dicho que tengo un cáncer terminal...", denunció un Pérez que dirigió sus duras críticas contra los medios, especialmente contra el ABC y Relevo, medio de Vocento que cerró el año pasado y cuyo "único fin era meterse con el Real Madrid y con Florentino Pérez".

"Comparto a veces la frustración de alguien que este año no hemos podido ganar nada. Yo soy el primero en querer ganarlo todo, pero tengo que decirles y recordarles que conmigo como presidente hemos ganado 66 títulos en fútbol y baloncesto. Entre ellos, 7 Copas de Europa de fútbol y 3 Copas de Europa de baloncesto", reivindicó.

Pérez apuntó a que "hay gente que se está moviendo en la sombra para presentarse" a las elecciones del Real Madrid. "Esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones. Nos vamos a presentar esta junta directiva. Yo me voy a presentar para defender los intereses de los socios del Real Madrid y no de algunos periodistas que se creen que haciendo daño y creando confusión me van a intimidar. Me dan mucha más energía de la que tengo", cargó contra ciertos medios.

"Me lo sé todo, pero no lo han conseguido, porque en el Real Madrid mandan sus socios y no mandan estos periodistas que se creen que dicen una cosa y se la cree la gente. La gente me cree a mí. Se creen que ellos intervienen en las decisiones del club. Yo me presenté en el año 2000, esta película me la conozco, pero aquí en el Real Madrid mandan los socios mientras esté yo", insistió.

Pérez cree que hay medios que se "hayan apoderado", porque el club no haya "ganado una Liga o una Champions". "Es una orquestación de los malos periodistas contra el Real Madrid. Hace menos de dos años que he ganado una Liga y una Champions, pero eso ya se ha olvidado. Ahora el Madrid es la ruina, es el caos dicen por ahí, pero cómo va a ser el caos si es el club más prestigioso del mundo y nos lo reconoce todo el mundo", defendió.

"ME TENDRÁN QUE ECHAR A TIROS"

"¿Por qué quieren meterse los periodistas con el club más valorado y que tiene además más seguidores del mundo? Pero si es un activo de todos. Es un bien del fútbol. Me da vergüenza decir que a mí me han elegido el mejor presidente de la historia, pero también. ¿Pero por qué me quieren matar a mí? Porque haya unos niños que van por ahí diciendo que se quieren presentar. Que se presenten. ¿Pero ahora porque no ganamos al Barcelona el otro día nos quieren matar? No. Es una campaña organizada", prosiguió.

El presidente madridista reveló que "personas de la UEFA no entienden a la prensa española". "Yo no me voy a ir. Yo seré el último de los socios del Madrid en que me vaya. Y yo voy a defender a los socios. Que son los dueños", dijo de nuevo.

Y volvió a cagar contra la prensa. "Voy a acabar con los malos periodistas y no periodistas que hacen daño al Real Madrid", sentenció, asegurando que hay una "confabulación" de los medios de comunicación "para decir que el Real Madrid es un caos", en una "corriente antimadridista".

"Y si aquí quiere alguien venir a presentarse a unas elecciones, que no amaguen, que se presenten, que tienen la oportunidad. Y que digan cómo lo financian, que no vayan preguntando a los bancos si el presidente de una empresa eléctrica puede avalar la candidatura", expresó sobre "ese señor que habla por ahí con las eléctricas y que tiene acento mexicano".

Asimismo, aseguró que hay "reventas y ultras" que van contra la entidad. "Algunos todavía están dentro. Pero esos no van a entrar nunca más en el Madrid. Los echamos. A mí me felicitan del mundo entero para decirme, 'ojalá todos los equipos hicieran lo que ha hecho el Madrid, que es sacar a los ultras, a los violentos'. También están los reventas, que también los tengo que sacar. Este año ya hemos sacado a 1.600 socios del Madrid que los hemos echado por revender abonos", reveló. "¿Cómo un socio se va a hacer con dinero haciendo trampas en el Madrid? Yo lucho contra todos", dijo.

Así, calificó de "tontería" esa "corriente" para "cargarse al presidente". "Me tendrán que echar a tiros, porque tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid y por eso quiero que haya elecciones. Los 100.00 socios son muy potentes y están conmigo", expresó.

"Yo defiendo a los socios y si alguien quiere decir algo que hacemos mal que lo diga, pero eso de que estos intelectuales del régimen como los llamamos o los de mayo del 68 se dediquen a filosofar sobre el Madrid como si fueran ellos Demóstenes a base de darle bofetadas al Real Madrid, no", manifestó.

Pérez cree que "debe ser" que le "tienen miedo", aunque señaló que se ha "desvivido por el Madrid", porque se lo enseñó su padre "desde pequeñito". "Tengo que defender a los socios cuando alguien de ustedes escribe una cosa que es horrible por resentimiento o porque no les haremos caso desde el Madrid", se dirigió de nuevo a los medios.

"Si nosotros somos los malos, qué les pasará a los otros clubes, qué le pasa al Atlético de Madrid, ¿por qué no se meten con el Atlético de Madrid? No hay en la historia del fútbol un club como el Real Madrid, pero quieren que gane 10-0 todos los días...", ironizó un Florentino Pérez que también criticó los pitos del Bernabéu a los jugadores, argumentando que parece "un circo romano".

Finalmente, Pérez reivindicó que no hubo una derrota ante la UEFA por la Superliga. "Estamos negociando. Por ejemplo, el fútbol gratis. Que los niños de África puedan ver el fútbol gratis. Pero ¿por qué no lo van a poder ver? Como se hizo el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Y todas esas cosas que vamos consiguiendo, no para el Real Madrid, sino para el bien del fútbol", concluyó.