Fútbol.-AMP.Milagros Tolón: "El odio, el racismo y la xenofobia no tienen cabida en los estadios ni en nuestra sociedad"

Players of Spain saludates to fans finalthe International friendly match played between Spain Team and Egypt at RCDE Stadium on March 31, 2026 in Cornella, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha condenado los cánticos de carácter racista y xenófobo proferidos por un grupo de aficionados durante el encuentro disputado este martes entre las selecciones masculinas de fútbol de España y Egipto en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat (Barcelona).

"El deporte es esfuerzo, trabajo y talento, pero también respeto, solidaridad y convivencia. El odio, el racismo y la xenofobia no tienen cabida en los estadios ni en nuestra sociedad", ha expresado la ministra en un comunicado del Ministerio.

A su vez, el gabinete ha calificado estos comportamientos como "absolutamente inaceptables" y ha subrayado que "no representan, en ningún caso, a la inmensa mayoría de la afición española", que entiende y vive el deporte como un espacio de respeto y convivencia.

También reafirman su compromiso "firme e inequívoco" en la lucha contra cualquier forma de violencia en el ámbito deportivo y ha asegurado que seguirá impulsando, en colaboración con instituciones y entidades deportivas, todas las medidas necesarias para erradicar estas conductas.

"Este gobierno va a seguir impulsando con las instituciones y con las entidades deportivas todas las medidas necesarias para erradicar estas conductas totalmente impresentables, porque el deporte es esfuerzo, es trabajo y también es talento, respeto, convivencia y solidaridad", añadió Milagros Tolón en un vídeo facilitado desde el Ministerio.

Por último, el Ministerio ha incidido en que la tolerancia cero frente a este tipo de actitudes es "una exigencia institucional y un principio democrático irrenunciable" y ha recalcado que el deporte debe ser, siempre, un lugar de encuentro e integración.

El partido amistoso entre España y Egipto, disputado este martes en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat (Barcelona) ante 35.895 espectadores, dejó episodios de mal comportamiento en la grada, con cánticos de carácter racista y religioso y abucheos al himno del combinado africano.

Desde una zona del fondo de Cornellà donde habitualmente se sitúa la denominada 'La Curva' del RCD Espanyol, se entonó en reiteradas ocasiones, a partir del minuto 20, el cántico "Musulmán el que no bote", en una conducta ofensiva que empañó el ambiente festivo que se vivía en el recinto.

Además, durante los prolegómenos del encuentro, parte del público silbó el himno de Egipto, mientras que también se escucharon insultos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de un grupo reducido de aficionados.